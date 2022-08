Ilary Blasi sfoggia un bikini memorabile e del tutto raro in vacanza. Il prezzo del capo è accessibile a tutti: è corsa contro il tempo per acquistarlo.

Dopo aver smaltito i primi postumi della lunga e intricata vicenda legata alla separazione con Francesco Totti, la conduttrice Ilary Blasi si è concessa una vacanza di lusso in compagnia dei figli.

Voci di corridoio hanno accostato la showgirl a diversi volti dello spettacolo. Così come l’ormai ex marito la cui relazione con Noemi Bocchi sembra assumere contornanti piuttosto evidenti.

Dopo la dichiarazione in pubblico della separazione congiunta l’ex coppia ha preso le distanze. Ilary sta cercando di mettersi alle spalle le eventuali sofferenze post separazione e così ha pensato bene di organizzare una magnifica vacanza all’estero.

Eccola protagonista tra le sabbie bianche degli stabilimenti balneari africani, sorseggiare bevande sobrie e gustare del cocco.

Durante il soggiorno nei pressi dell’equatore, come si evince dalle foto scattate e pubblicate su Instagram non è passato inosservato un dettaglio legato ad un raro e speciale costume a bikini

Ilary Blasi e i particolari di un bikini che fa gola a tutte: ha un prezzo super accessibile

All’indomani della bufera legata all’intricata situazione della separazione congiunta con Totti, la presentatrice de “Le Iene”, Ilary Blasi è tornata a far rumore alla sua maniera.

La conduttrice della Mediaset ha impostato la sua quotidianità in modalità “ripartenza”, puntando esclusivamente su se stessa.

In realtà durante gli scatti della calda vacanza africana compaiono anche i figli avuti dall’ex calciatore della Roma. Tra i particolari spensierati e felici come si evince dai loro volti distesi, ai fan e visitatori è balzato all’occhio il dettaglio del costume a bikini indossato in questi giorni.

Si tratta di un outfit meraviglioso che calza a pennello su un fisico asciutto e longilineo come quello di Ilary. Parliamo di un bikini a strass a ricamature triangolari, il medesimo che abbiamo visto indossare a Saint Tropez sul corpo di Chiara Ferragni.

Il costume si presenta sul commercio ad un prezzo accessibile a chiunque.

“Vanta di un doppio pezzo, il superiore anche in modalità “coppe imbottite” al costo di 59 euro. Mentre lo slip inferiore raggiunge i 49 euro”

Insomma una cifra abbastanza accessibile per la nuova moda femminile dell’estate 2022: è già corsa contro il tempo per accaparrarselo!