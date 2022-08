Ferragnez, la figlia Vittoria felice per il bel piacere alla mamma – VIDEO

Chiara Ferragni ha postato un video della figlioletta Vittoria in cui compie un gesto amorevole nei suoi confronti. La sua faccia alla fine fa innamorare tutti.

I figli di Chiara Ferragni e Fedez sono già due star sul web e hanno un seguito di fan davvero incredibile. Il primogenito Leone è nato il 18 marzo 2018 mentre l’ultima arrivata Vittoria il 23 marzo 2021.

Entrambi hanno ereditato l’irriverenza del padre e la mimica della madre, soprattutto la piccolina nonostante l’anno e mezzo è già un meme vivente. Sono milioni le persone in giro per il mondo che la adorano per questo suo carattere molto disinvolto che è raccontato sui social quasi quotidianamente.

Ferragnez, il video spopola. Tutti pazzi per Vittoria

Poche ore fa i Ferragnez hanno postato un video su come sono veramente le vacanze con i bambini, nonostante infatti raccolgano insieme oltre 42milioni di fan sono comunque due genitori con bambini piccoli al seguito.

Tanti capricci e pianti disperati, facce buffe e incidenti improvvisi. I fan della coppia hanno adorato questo tuffo nella normalità a cui altri genitori come loro sono costretti durante ogni spostamento pubblico.

Ora è arrivato però anche un altro piccolo video incentrato su Vittoria dove si vede anche il rovescio della medaglia dell’essere genitore, in cui l’amore dei figli è la gioia più grande.

Vittoria fa innamorare, “La sua faccia alla fine…”

Come dicevamo la piccolina è una vera monella che ama essere al centro della scena con tante facce buffe che parlano più di mille parole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Mamma Chiara e papa Fedez ieri in un momento di relax sul divano hanno assistito alla scena della figlioletta che portava alla mamma le ciabatte rosa e l’aiutava ad infilarsele.

Vitto helping me with slippers…Her face at the end 🥰

Ovvero “Vittoria mi ha aiutato con le ciabatte, la sua faccia alla fine del video”, scrive Chiara nella didascalia del video che in poco tempo ha raccolto 365mila like.

La bambina alla fine dell’operazione capisce di essersi impegnata molto, sorretta anche dall’incitamento di Chiara che si complimenta con lei, quindi sorride a bocca aperta e si porta le manine tra i capelli felicissima di quanto appena fatto.