“Ce lo hai sempre di fuori” Roberta Di Padua, la FOTO del LATO B spacca a metà i social: “patrimonio dell’umanità”

Roberta Di Padua, l’ultima pubblicazione dell’ex dama spacca a metà l’opinione pubblica: il posteriore è qualcosa di sublime

Tra le dame più chiacchierate di “Uomini e Donne” c’è anche la meravigliosa Roberta Di Padua, nonostante quest’ultima, durante l’edizione 2021/22 del dating show, non abbia preso parte alle registrazioni.

Dopo la delusione subita a causa di Riccardo Guarnieri, con il quale le cose non sono affatto andate secondo i piani, la nativa di Cassino ha deciso di prendersi una pausa dalla televisione, rinunciando all’opportunità di partecipare al programma.

Nel corso di questi mesi, parallelamente, Roberta non ha mai messo da parte i suoi numerosissimi seguaci, che continua a deliziare con i suoi scatti davvero mozzafiato.

Roberta Di Padua abbandona “Uomini e Donne”: la “colpa” sarebbe di Riccardo Guarnieri

Una relazione finita malissimo, quella tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, che ha sicuramente lasciato parecchi strascichi nel cuore della dama di Cassino.

La 40enne, che sarebbe potuta tornare tra le file del dating show come di consueto, ha preferito rinunciare alla sua esperienza a “Uomini e Donne”. Con ogni probabilità, la fine burrascosa della sua storia d’amore l’ha segnata a tal punto da spingerla a dare una svolta alla sua vita, mettendo da parte il passato.

Attraverso i social, parallelamente, la Di Padua ha mantenuto i contatti con il suo folto pubblico, che ormai non potrebbe più far a meno di lei. I suoi scatti bollenti non mancano di scatenare le reazioni più disparate. L’ultimo post, in modo particolare, ha letteralmente diviso a metà l’opinione pubblica.

La FOTO dell’ex dama scatena i fan dei social: posteriore da record di likes!

La foto che Roberta Di Padua ha postato attraverso Instagram qualche settimana fa non ha mancato di scatenare un vero e proprio delirio sul web. Alcuni fan, stregati dalla visuale del suo posteriore di marmo, non hanno trattenuto le lusinghe e gli apprezzamenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberta Di Padua (@robertadipadua)

C’è stato però anche chi, di fronte all’audacia della foto postata da Roberta, non ha trattenuto commenti al veleno.

Se un fan della Di Padua l’ha osannata scrivendo “patrimonio dell’umanità“, altrettanti haters si sono espressi con giudizi piuttosto negativi: “ce lo hai sempre di fuori“, “stessa posa, mai niente di naturale“.