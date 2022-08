Al Bano contro Romina: “L’ha voluto lei”. Dopo anni confessa la verità, come ha potuto? Fan sconvolti

Al Bano Carrisi ha deciso di confessare la verità, i fan sono senza parole soprattutto per le parole usate contro Romina Power.

Una dichiarazione davvero inaspettata quella di Al Bano Carrisi, ex marito di Romina Power, la diretta interessata di questa verità inaspettata. Tutte le certezze cadono ed i fan, in lacrime, non riescono a crederci. Come hai potuto, Romina?

Una storia d’amore nata tanti anni fa

Il mito di Al Bano e Romina nasce nella metà degli anni ’60, quando i due si conobbero sul set cinematografico del film Nel sole. Lei si era trasferita da poco in Italia da Los Angeles, mentre lui era un giovane cantante di Cellino San Marco in cerca di fama. Dopo una frequentazione decidono di sposarsi tra una tournee e l’altra, infatti non partirono per il viaggio di nozze essendo troppo impegnati con il lavoro.

Oltre a cantarla Felicità, questo stato d’animo astratto ce l’avevano dentro. Tutto era bellissimo, la vita era luminosa e benedetta dall’arrivo di quattro figli, Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. I problemi si fanno spazio tra la serenità familiare nel 1994, quando scompare nel nulla la primogenita Ylenia, la ragazza non fu mai più ritrovata nonostante le ricerche costanti, a tal proposito, qualche anno fa, il tribunale con una sentenza dichiarò Ylenia morta visti i numerosi buchi nell’acqua degli investigatori.

Il rammarico più grande di Al Bano, è stata colpa di Romina

Si dice, ma senza alcuna conferma ufficiale, che la scomparsa di Ylenia non sia stata la causa della rottura. La storia è finita per un tradimento, Romina avrebbe avuto un flirt con l’attore Lorenzo Crespi ma sulla faccenda non è stata proferita parola. A parte questa sfumatura più o meno rilevante, Al Bano rimprovera Romina, le sue parole sono davvero forti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝘙𝘰𝘮𝘪𝘯𝘢 & 𝘈𝘭 𝘉𝘢𝘯𝘰 𝘔𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 (@albanoerominapower_fanpage)

In un’intervista alla rivista Oggi, il cantante di Cellino San Marco, ha confessato: “Ho aspettato otto anni sperando che qualcosa cambiasse: desideravo che la mia vita tornasse quella di prima. Mi dicevo che l’amore tra noi avrebbe resistito, che la crisi sarebbe passata. E invece quella crisi l’aveva travolta. Mio malgrado, fui costretto ad accettare la realtà”.

A conti fatti, la rottura è stata voluta da Romina

Al Bano è spietato ma allo stesso tempo affranto, credeva in quell’amore che ha unito i due cantanti per diversi anni e che ancora oggi fa sognare milioni di fan.