Raffaella Fico ammette la sconvolgente verità: “sì, è una cosa che rifarei”. Eppure all’epoca…

Raffaella Fico, ai microfoni di Vero, fa una confessione che non ci saremmo mai aspettati di sentire: l’amatissima showgirl non ha avuto il minimo dubbio

Da ben quattordici anni, Raffella Fico è una delle showgirl maggiormente apprezzate dai telespettatori italiani. La nativa di Cercola, che ha mosso i primi passi come modella, si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2008, quando all’età di soli vent’anni partecipava al reality più seguito di Mediaset: il “Grande Fratello”.

Bellissima, spigliata e con un caratterino tutt’altro che mansueto, Raffaella si aprì la strada a quello che, negli anni a venire, sarebbe divenuto il suo contesto lavorativo per eccellenza: lo spettacolo. Tra esperienze in qualità di conduttrice, valletta o concorrente, la Fico si è messa alla prova da ogni punto di vista.

La carriera dell’ex fidanzata di Balotelli: dal “Grande Fratello” a “Tale e Quale Show”

Nella stragrande maggioranza dei programmi a cui ha preso parte, Raffaella Fico ha militato principalmente nel ruolo di co-conduttrice. Da “Colorado” a “Trasformat”, la splendida ex gieffina non ha mancato di farsi apprezzare, in primis, per la sua insindacabile bellezza.

Successivamente sono arrivate esperienze che l’hanno vista indossare le vesti di concorrente. Da annoverare, in questo frangente, la partecipazione a “L’isola dei Famosi” (2011), “Tale e Quale Show” (2014), e infine al “Grande Fratello Vip 6” (2021).

Quest’ultima avventura televisiva, in particolare, ha visto la partenopea mettersi in gioco con entusiasmo e partecipazione. Tornata nella casa più spiata d’Italia a distanza di tredici anni, la showgirl ha tentato di dare il tutto per tutto, nonostante la situazione, in realtà, si sia messa in maniera decisamente sfavorevole per lei.

Raffaella Fico fa una confessione assurda: “sì, è una cosa che rifarei”. Clamoroso!

Proprio in merito alla recente esperienza al “GF Vip”, Raffaella Fico si è lasciata andare a delle rivelazioni davvero clamorose. Ai microfoni di Vero, la showgirl ha ammesso una verità che il pubblico non si sarebbe mai aspettato da lei.

“È stata un’esperienza che rifarei. Ho conosciuto persone fantastiche e con alcune di loro ho legato moltissimo, le sento spesso”.

Parole davvero inattese, da parte di Raffaella, considerato il fatto che il suo percorso televisivo è durato a malapena un mese. La showgirl, infatti, è stata una tra i primi a dover abbandonare il programma, nonostante le premesse, all’epoca, sembrassero esserci tutte.