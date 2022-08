Gigi D’Alessio sta vivendo una estate magica in giro con i suoi concerti: il famoso cantante napoletano ha vissuto un momento incredibile la scorsa notte

Gigi D’Alessio è uno dei cantanti più famosi del panorama musicale italiano. Il suo esordio è avvenuto quando era davvero giovanissimo e lavorava come pianista per Mario Merola. Non avrebbe mai pensato che quello sarebbe stato l’inizio di una incredibile carriera.

Gigi D’Alessio riparte con il tour dopo la paternità

Gigi sognava di vivere di musica e diventare famoso era decisamente nei suoi piani, ma era inimmaginabile per lui credere che avrebbe riscosso così tanto successo, considerando che fu proprio lui all’epoca ad incollare le locandine dei suoi primi concerti sui muri della sua città.

Gigi, per molto tempo, è stato sotto ai riflettori anche per quanto riguarda la sua vita privata. Infatti tutto è accaduto quando, molti anni fa, il suo cammino si è incrociato con quello della cantante appena esordiente Anna Tatangelo. L’artista napoletano si innamorò perdutamente di lei.

Gigi D’Alessio: la proposta di matrimonio durante il concerto

Per questo decise di mandare all’aria il suo matrimonio per stare insieme a lei. Per molto tempo la Tatangelo è stata vittima di pregiudizi, ma i due hanno dimostrato di essersi amati veramente, nonostante pochi anni fa abbiano deciso di chiudere la loro storia dopo tutti questi anni.

Gigi ad oggi è felice accanto a Denise Esposito, che gli ha regalato la gioia di diventare nuovamente padre. Dunque la sua vita privata sta procedendo a gonfie vele, e anche la sua carriera: dopo due anni di stop per via della pandemia, quest’estate è ripartito con il tour.

E le sorprese non sono mancate: è stato bellissimo vedere Daniele fare la sua proposta di matrimonio a Imma sul palco!

Infatti, durante il suo ultimo concerto, un ragazzo ha deciso di proporre alla sua fidanzata di diventare sua moglie.