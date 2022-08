Alvaro Vitali, “Pierino” è invecchiato tantissimo. IL VIDEO fa tenerezza

Alvaro Vitali, sapete come sta il noto attore di Pierino? Le immagini parlano chiaro: per lui una valanga di commenti

Per tutti lui è il mitico ed inimitabile Pierino. Un volto amico di tutti che ci ha fatto ridere e rilassare in film iconici degli anni Ottanta. Le commedie sexy erano il suo forte. L’ambiente nel quale era a suo agio con un personaggio irriverente e davanti al quale nessuno poteva non ridere.

Parliamo di Alvaro Vitali, l’attore oggi 72enne che da parecchio tempo non vediamo più sul piccolo schermo. Che fine ha fatto? C’è un video sui social che lo mostra parecchio invecchiato e non solo. Ecco le sue condizioni.

Pierino e la pensione: ecco cosa ha scoperto

Negli ultimi tempi Alvaro Vitali, ospite dei programmi di Barbara D’Uso, aveva raccontato di percepire una pensione minima che si aggira intorno ai mille euro. Troppo pochi per il tenore di vita al quale era abituato.

Il noto attore, infatti, ha lamentato il fatto che le produzioni dei film per le quali ha lavorato non hanno pagato i contributi e quando è arrivato il momento della pensione, a suo dire, ha trovato molto meno di quello che gli spettava.

Ed ora? Secondo alcune indiscrezioni circolate nelle scorse settimane, il Pierino del cinema potrebbe riscattarsi, in tutti i sensi, partecipando alla nuova edizione del “Grande Fratello Vip” di Alfonso Signorini. Tra i papabili nomi che entreranno nella casa più spiata d’Italia a partire dal 12 settembre c’è anche il suo. Ma è in condizioni di farlo?

Alvaro Vitali come sta? Il VIDEO dice tutto

In un video che circola su Tik Tok si possono notare le reali condizioni di salute di Alvaro Vitali. “Paparazzato” da un fan che lo chiama “Pierinooo”, il noto attore cammina lentamente e aiutato dalle stampelle.

Molto magro e debole, come si vede dalle immagini, Alvaro Vitali pare non versare in condizioni ottimali. Si ferma, si gira, ma non può lasciare i supporti per salutare. Lo fa la donna che è insieme a lui e lo accompagna.

Il video è tenerissimo

e per lui arrivano un sacco di commenti ricordando i bei tempi e le risate fatte con lui ma anche tanti messaggi di pronta guarigione con la speranza davvero di vederlo al prossimo “GF Vip”.