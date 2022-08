Ambra Angiolini, avete mai visto la figlia? È uguale a lei. VIDEO

Ambra Angiolini, conoscete Jolanda, la figlia avuta da Francesco Renga? Basta guardarla per capire che sono due gocce d’acqua

Momento di pace e serenità interiore per Ambra Angiolini che dopo la fine della sua relazione con Max Allegri pare voler pensare solo a sé stessa e ai suoi figli. Se, infatti, il noto allenatore ha una nuova fiamma che ha mostrato a tutti per le vie di Lugano, Nina Lange Barresi, Ambra sembra importarsene poco o nulla.

L’immagine ha fatto il giro dei giornali di gossip e cronaca rosa ma l’artista di “Non è la Rai” ha cose più importanti alle quali dedicarsi. È tornata a Stromboli per dare una mano alla comunità gravemente colpita dal nubifragio che qualche giorno fa si è abbattuto sull’isola.

Un modo per dare il suo contributo ad un territorio a cui si sente legata e dove un paio di mesi fa, mentre era proprio a Stromboli per girare la fiction “Protezione civile”, è scoppiato un grave incendio. Ambra avrebbe detto: “Sono qui per dare una mano”.

Ambra: i figli ed il fallimento con Renga

Insomma non c’è posto per il passato, i rimpianti e soprattutto per Allegri nel cuore e nella vita di Ambra Angiolini, dedicata oggi alla carriera e ai suoi figli, Leonardo e Jolanda avuti dalla relazione con Francesco Renga. Proprio di lui, infatti, ha parlato in una recente intervista a Vanity Fair in occasione dell’inizio della nuova edizione di “X-Factor” che la vede nelle vesti di giudice.

“L’unico vero fallimento che riconosco è la fine del rapporto con Francesco. Dopo la rottura della mia famiglia sono caduta in depressione, finita nella fogna delle fogne – ha sottolineato – Solo da quella cosa ho dovuto risorgere, per tutto il resto non c’è nessuna resurrezione”.

Parole chiare e nitide che mettono le cose in chiaro. Insomma un vero plauso alla sua famiglia. Del resto, lo sappiamo, per Ambra i figli sono tutto. Ma voi avete visto la sua primogenita Jolanda? È uguale alla mamma.

Ambra Angiolini e la figlia Jolanda, il VIDEO insieme

Tra i due figli di Ambra Angiolini certamente Jolanda è quella che si è esposta di più a livello mediatico. Lo ha fatto anche per difendere la mamma subito dopo la separazione da Allegri. La vediamo più spesso sui social insieme all’attrice ma anche al papà Renga.

C’è però un video che circola su Tik Tok che mostra come sono due gocce d’acqua:

avere una mamma per amica come Ambra non ha prezzo

si legge nel video che le riprende in macchina insieme l’una affianco all’altra. Tantissimi i messaggi per loro ma uno tra tutti spicca: “Ma anche avere papà Renga… Non ha paragoni…. 😂😂”.