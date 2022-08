Milly Carlucci non può competere con Maria De Filippi. La sconfitta è pesantissima: “non c’è storia”

Milly Carlucci, la sfida con la rivale di sempre Maria De Filippi dà un esito sorprendente: non c’è storia tra le due, il responso lascia di sasso

Le hanno soprannominate per parecchio tempo, rispettivamente, le “regine di Rai 1 e Canale Cinque”. Milly Carlucci e Maria De Filippi, ormai da anni, si sfidano a colpi di auditel specialmente durante la prima serata del sabato, quando “Ballando con le Stelle” si ritrova ad affrontare la concorrenza di “Tú sí que vales”.

Lo share, solitamente, ha sempre sancito la vittoria della moglie di Costanzo, che con i suoi programmi è ormai diventata una colonna portante della televisione italiana. Negli ultimi tempi, tuttavia, le carte in tavola si sarebbero rimescolate proprio a favore della regina di Rai 1.

Sfida auditel tra “Ballando con le Stelle” e “Tú sí que vales”: i risultati dell’edizione 2021

In anni passati, la sfida tra le trasmissioni di Milly Carlucci e i programmi di Maria De Filippi non faceva che constatare la vittoria netta di quest’ultima ai danni della collega.

Durante l’edizione 2021 di “Ballando con le Stelle” e “Tú sí que vales”, tuttavia, le carte in tavola si sarebbero rimescolate proprio a favore di Milly. La Carlucci, infatti, è riuscita ad eguagliare il successo del talent show di Maria, raggiungendo una media di share perfettamente in linea con quella della De Filippi.

Scegliere tra le due regine della televisione italiana è letteralmente impossibile. La testata giornalistica DonnaPOP, di recente, ha voluto coinvolgere i fan dei social proprio in un sondaggio di questo genere. Il risultato, come era prevedibile, non ha fatto altro che acuire ulteriormente il divario.

Milly Carlucci non può competere con Maria De Filippi: il responso dei fan è pesantissimo

“Chi preferite?” chiede il magazine DonnaPOP attraverso uno degli ultimi post apparsi su Instagram. Nell’immagine che accompagna la pubblicazione, i volti di Milly Carlucci e Maria De Filippi sono posti l’uno accanto all’altro.

Nonostante il pubblico italiano ami le due regine della tv in egual misura, quando si è trattato di scegliere i dubbi non sono stati molti.

“Maria… non c’è storia“, “De Filippi la migliore” hanno replicato gli utenti, che hanno accordato la loro preferenza alla conduttrice di Mediaset. Quest’ultima, rispetto a Milly Carlucci, giocherebbe tutt’altro campionato.