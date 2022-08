Il conduttore non ha dubbi, la ex di Al Bano ha sofferto troppo e non ha diritto di essere criticata. Le sue dure parole tolgono ogni dubbio.

Il 14 maggio 2018 è andato in scena un inedito ed esclusivo faccia a faccia tra il giornalista e Romina Power, ex moglie di Al Bano e figlia degli attori Tyrone Power e Linda Christian.

Nel corso dell’intervista sono stati proiettati moltissimi freme video della sua lunga carriera come artista e anche come madre, tutti spezzoni emozionanti a cui l’attrice non si è tirata indietro ma a cui ha assistito con grande controllo e pacatezza.

Impossibile per Maurizio Costanzo non mostrare anche la figlia Ylenia scomparsa nella notte di Capodanno del 1994 a New Orleans dove si trovava per studio. Negli anni sono state portate avanti moltissime ipotesi e le indagini hanno proseguito spianate con un forte lavoro di indagine anche italiana.

Romina Power non ci sta, per lei Ylenia è ancora viva

Negli anni sono state vagliate migliaia di ipotesi e sentiti molti testimoni ma nulla è mai stato confermato. Alla fine Al Bano ha insistito per affrontare quella che poteva essere l’ipotesi più plausibile confermata anche dalla polizia locale, ovvero che la loro primogenita fosse finita nelle acque del Mississippi.

Anche il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 9 novembre 2012, ha pubblicato la richiesta di “morte presunta” della donna su richiesta proprio del cantante di Cellino.

Ipotesi però mai accettata da Romina che più volte ha spiegato che in cuor suo la figlia invece è ancora viva. Come ha svelato anche durante la chiacchierata con il conduttore.

Maurizio Costanzo e il sostegno a Romina Power

Il marito della De Filippi, sempre molto attento ed empatico con i suoi ospiti ha dato adito a quanto raccontato dalla sua ospite, tanto che si è permesso di sentenziare:

Sono convinto che nel cuore e nella mente di un genitore un figlio non può scomparire…un figlio c’è e continua a esserci.

“Il sei gennaio di ogni anno fai gli auguri a tua figlia sui social nella convinzione che lei ti legga…“, ha proseguito il giornalista.

La sua ospite ha poi preso la parola confermando che lei spera che Ylenia sia da qualche parte e spera che possa leggere quanto da lei condiviso.

“Io voglio che circoli la sua immagine, il suo viso sui social, perché può capitare a qualcuno di vederla per strada… o che abbia perso la memoria…”.

Racconta anche che a New Orleans “è molto comune che spariscano queste ragazze e che la polizia non agisca in maniera e che non venga fatto un processo come si deve”.