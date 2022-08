“Ho visto le stelle”, Jasmine Carrisi è da infarto, con la mano si tocca proprio lì ed è subito zoom – FOTO

Jasmine Carrisi alza la temperatura di Instagram, i 40° percepiti di questi giorni non sono nulla a confronto della foto postata pochi minuti fa.

Bellissima, sensuale, affascinante, giovane, Jasmine Carrisi ha preso molto dalla mamma, le somiglia nelle movenze, negli atteggiamenti ma anche nel fisico. Uno scatto ha mandato in tilt il web, i maschietti sono andati di zoom ed hanno visto le stelle.

Talentuosa, divertente e bellissima, Jasmine Carrisi è piena di risorse

Nata nel 2001, Jasmine Carrisi è la figlia del famoso cantante Al Bano e della showgirl Loredana Lecciso. La sua fama nel mondo dello spettacolo è un crescendo, ha esordito qualche anno fa come cantante, per seguire le orme del padre, pubblicando anche un disco e riscuotendo un discreto successo.

Jasmine è una ragazza molto solare, ama giocare con i fan attraverso i social, i suoi mezzi di comunicazione preferiti sono Tik Tok ed Instagram. Ogni suo post è un successo così come l’ultimo scatto, la temperatura sale grazie alla sua sensuale semplicità. La ventenne ne sa una più del diavolo ed i suoi fan lo sanno benissimo.

Con una mano si sfiora, il web è senza parole

La foto postata pochissimi minuti fa ritrae Jasmine in una condizione quasi angelica, una tenue luce l’avvolge in un luogo magico. La corte di una casa di campagna rende lo scenario mozzafiato e la giovane ha colto l’occasione al volo per postare un altro post che ha guadagnato milioni di cuoricini.

Un vestito lungo arancione, un due pezzi che scopre un po’ di ventre, una mano appoggiata su un fianco, un sorriso accennato ed una frangetta che rendono il tutto decisamente accattivante.

Così ci farai morire, ti amiamo da morire ma tu non lo sai

Una fila di commenti si complimentano con Jasmine, lo zoom è d’obbligo visto che la prospettiva ritrae la ragazza in lontananza, la sua bellezza non ha rivali ed il web cade ai suoi piedi che si erge a regina indiscussa del momento.

