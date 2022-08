Victoria De Angelis senza veli insieme a LUI. La FOTO fa il record di likes: si vede il punto più bello!

Victoria De Angelis senza veli insieme a lui. La foto apparsa sui social ha fatto il giro del web: visione paradisiaca!

Tra i quattro componenti dei Maneskin, Victoria De Angelis è indubbiamente colei che attira maggiormente le attenzioni dei riflettori. Non solo per il fatto di essere l’unica donna del gruppo, ma anche e soprattutto per il suo stile da vera rocker e i suoi post spettacolari.

Pur giovanissima, la classe 2000 vanta di una carriera spettacolare al fianco dei colleghi Damiano, Ethan e Thomas. Con quest’ultimi, ben sette anni fa, la bassista fondò la band destinata a cambiare per sempre le sorti del rock in Italia, e nel resto del mondo.

Nessuno si sarebbe mai aspettato che, in seguito al successo ottenuto ad “X-Factor”, per la De Angelis e gli altri membri del gruppo sarebbe arrivata la consacrazione a livello internazionale.

Maneskin sul tetto del mondo: la carriera della rock band più famosa del momento

La partecipazione ad “X-Factor 2017” fu solamente il trampolino di lancio per la band composta da Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio.

Il gruppo musicale, di fatto, ha raggiunto la notorietà internazionale vincendo il Festival di Sanremo 2021 e il successivo Eurovision Song Contest grazie al brano “Zitti e buoni“.

Tuttora, il successo dei Maneskin appare dilagante e non sembra conoscere battute d’arresto. I quattro membri della band, d’altronde, non mancano di tener vivo l’interesse dei loro ammiratori attraverso i rispettivi profili social. L’ultimo post condiviso dalla bassista, a tal proposito, è qualcosa di letteralmente spettacolare.

Victoria De Angelis senza veli insieme a LUI: la FOTO fa il record di likes

Una compilation destinata a scombussolare gli animi dei fan, quella che Victoria De Angelis ha postato pochi minuti fa tramite Instagram. In particolare, è il primo dei quattro scatti ad aver immancabilmente catturato l’attenzione degli utenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

Victoria, completamente bagnata a seguito di un bagno notturno, stringe a sé il collega e amico Ethan Torchio con fare provocante e sensuale.

Ad aver sconvolto i fan della bassista è stata, in particolar modo, la camicetta aderente che lascia intravedere il davanzale mozzafiato. La De Angelis, quasi interamente senza veli, ha steso tutti anche questa volta.

FERRAGNEZ, CRITICHE PER LE FOTO ESTREME. GUARDA SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE