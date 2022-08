Michelle Hunziker, gli auguri di compleanno a Trussardi: “maritino bellissimo”. Lui la starebbe raggiungendo: il motivo

Michelle Hunziker, spunta il video in cui la conduttrice augura buon compleanno a Tomaso Trussardi. Lui la starebbe raggiungendo: ecco perché

Il 2022 è un anno decisamente sfortunato per le coppie più celebri del mondo dello spettacolo. Ancor prima che giungesse al termine una delle unioni che più hanno fatto sognare il pubblico italiano – quella tra Ilary e Totti -, l’Italia intera aveva dovuto fare i conti con un ulteriore, imprevedibile addio.

Stiamo facendo riferimento alla separazione tra Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker. Una relazione, la loro, che andava avanti da ben undici anni (di cui sette di matrimonio).

Nonostante l’imprenditore e la conduttrice fossero legati dall’affetto per le figlie Sole e Celeste, le cose tra loro non potevano in alcun modo proseguire. Per tale motivo, pur con immenso dispiacere, la coppia ha annunciato il divorzio nel gennaio 2022.

Michelle Hunziker: l’addio a Trussardi e l’amore per il chirurgo Giovanni Angiolini

A consolare Michelle Hunziker, nel giro di pochi mesi, è subentrato il bel chirurgo Giovanni Angiolini, che ormai avrebbe letteralmente rimpiazzato l’ex marito Tomaso Trussardi.

Nonostante la conduttrice appaia più che felice al fianco del nuovo compagno, moltissimi ammiratori non si rassegnano alla fine del rapporto con l’imprenditore, padre della sua seconda e terzogenita.

Come se non bastasse, in molti hanno evidenziato il fatto che Michelle e Tomaso, prima di comunicare al mondo intero la loro separazione, non avessero lasciato trapelare alcun indizio che potesse suggerire una crisi in corso.

Tramite il web, a questo proposito, i fan hanno scovato un video risalente al 6 aprile 2021, giorno del compleanno di Trussardi. Solamente pochi mesi prima della rottura, i due coniugi sembravano andare d’amore e d’accordo: cosa può essere accaduto?

Gli auguri di compleanno della conduttrice all’imprenditore: “maritino bellissimo”

Nel video ripescato dagli utenti dei social, Michelle Hunziker festeggiava insieme a Tomaso Trussardi il suo 38esimo compleanno. Nella clip, la conduttrice non si limitava solamente a fare gli auguri al marito; all’opposto, la Hunziker sembrò divertirsi parecchio a prendere in giro il padre delle sue figlie.

“Auguri maritino bellissimo fixxxssimo. Lo sai che mi stai raggiungendo?”

aveva scherzato Michelle, in riferimento al fatto che anche Trussardi, ormai, si stava avvicinando al traguardo dei 40 anni.

Di fronte ad una clip del genere, risalente a pochi mesi prima della rottura, chi avrebbe mai immaginato che i due coniugi, nel giro di breve tempo, sarebbero arrivati a dirsi addio? Eppure, le incompatibilità caratteriali tra Tomaso e Michelle erano fin troppo importanti per poter essere superate.

