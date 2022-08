Luca Napolitano, ricordate il cantante di Amici 8? L’ex di Alice Bellagamba è irriconoscibile! FOTO

Luca Napolitano, ricordate il cantautore lanciato dall’ottava edizione di “Amici”? L’ex fidanzato di Alice Bellagamba è irriconoscibile!

Nel corso delle venti edizioni andate in onda, la trasmissione di Maria De Filippi ha contribuito a lanciare talenti che, con il passare degli anni, sono letteralmente scomparsi dai radar.

È la sorte a cui sono andati incontro moltissimi cantanti e ballerini che, pur avendo partecipato ad “Amici”, non hanno avuto la fortuna di raggiungere il gradino più alto del podio.

Una delle voci maggiormente apprezzate del talent show fu proprio quella di Luca Napolitano. Il nativo di Avellino, che prese parte all’ottava edizione del programma (2008-2009), si classificò in terza posizione dietro ad Alessandra Amoroso e Valerio Scanu. Ma che fine avrebbe fatto, ad oggi, l’amatissimo cantante di “Amici”?

Ricordate Luca Napolitano? La carriera dopo “Amici” e la relazione con Alice Bellagamba

All’epoca della sua partecipazione ad “Amici” con indosso la maglia dei Bianchi, Luca Napolitano si guadagnò i riflettori non solo per il suo indiscusso talento, ma anche per la relazione con la collega Alice Bellagamba.

Quest’ultima, che negli anni è divenuta un’affermata ballerina e attrice, è stata la compagna del cantautore per alcuni mesi. Una relazione non andata a buon fine, ma che sembrerebbe aver lasciato un bellissimo ricordo nel cuore di Luca.

A proposito del terzo classificato di “Amici 8”, su di lui non spuntano più notizie da diverso tempo. Attraverso i profili social del cantante abbiamo potuto constatare un fatto decisamente sorprendente: Luca, rispetto al giovane di tredici anni fa, sembra ormai una persona completamente diversa.

Ecco come appare oggi il cantautore di “Amici 8”: è irriconoscibile, FOTO assurda!

Pur non avendo ottenuto la medesima popolarità di molti altri colleghi, Luca Napolitano, negli anni, non ha mai abbandonato la sua passione più grande: quella per la musica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Napolitano ora NAPO (@sono.napo)

Il cantautore, che ha inciso gli album “L’infinito” (2009) e “Fino a tre” (2011), ha interpretato anche molteplici singoli che hanno raccolto un discreto successo. Ciò che ha maggiormente colpito i fan di Luca, tuttavia, è l’incredibile trasformazione a cui il 36enne è andato incontro nel corso degli anni.

Osservando le foto di Instagram, si può notare come le fattezze del suo viso siano completamente cambiate.

Napolitano, che approdò ad “Amici” all’età di appena 22 anni, ora è un uomo a tutti gli effetti, e la sua impressionante trasformazione fisica non fa che dimostrarlo.

