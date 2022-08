Gianni Morandi, la triste storia che ha segnato la sua vita

Gianni Morandi. C’è una triste pagina della vita del cantante che non tutti conoscono. È successo quando aveva 23 anni.

Gianni Morandi è tra le personalità più amate del panorama musicale italiano. La sua simpatia ed il suo essere sempre allegro e alla mano hanno conquistato generazioni e generazioni di fan, che ancora oggi accorrono numerosi ai suoi concerti. Ma il cantante tanto amato da tutti per la sua vivacità, ha in realtà una storia triste alle spalle di cui non parla quasi mai. Risale a più di 50 anni fa, quando aveva solo 23 anni ed era sposato con Laura Erikian.

Gianni Morandi, la storia dell’amore con Laura Efrikian e la figlia Serena

Gianni Morandi e l’attrice Laura Efrikian si sono sposati nel lontano 1966, quando il cantante aveva solo 22 anni ed aveva appena sfondato nel campo della musica. L’anno successivo l’attrice rimase incinta di una bambina, che i due avrebbero voluto chiamare Serena. La bambina tuttavia nacque con una malformazione al sistema respiratorio che le consentì di vivere solo 9 ore. Di recente Laura Efrikian ha raccontato di non aver capito immediatamente quello che stava succedendo. Ha solo sentito suo padre dire che qualcuno avrebbe dovuto informarla di questa complicanza.

Morandi, inoltre, non era al fianco di sua moglie quel giorno. Si trovava infatti sul palco per l’annuale edizione di Canzonissima. Il parto sarebbe dovuto avvenire a febbraio, ma la bambina nacque prematura di un mese, il 5 gennaio 1966.

Gianni Morandi, un nuovo inizio con Anna

Oggi Gianni Morandi ha 78 anni, tre figli ed una vita felice con la nuova moglie Anna Dan. I primi due figli, Marco e Marianna, sono nati dal suo primo matrimonio e hanno seguito le orme dei genitori. Lavorano infatti entrambi nel mondo dello spettacolo. Il terzo figlio, Pietro, è invece figlio di Anna.

Il matrimonio con la Efrikian è durato ancora dieci anni dopo la morte della prima figlia, ma alla fine non ha retto alla prova del tempo.

Gianni venne e fu molto bravo, trovò le parole giuste. Eravamo due ragazzi che affrontano una tragedia.

Così l’attrice ha da poco raccontato quella triste pagina della sua vita