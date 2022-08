“Non c’è concorrenza” Elisabetta Canalis, saltano i bottoni della camicia: spettacolo assurdo – FOTO

Elisabetta Canalis ha stupito i followers condividendo un’immagine da urlo sul suo profilo di Instagram: saltano i bottoni della camicia..

Elisabetta Canalis è una showgirl e modella amatissima non soltanto in Italia, ma praticamente in tutto il mondo. La sarda ha formato con Maddalena Corvaglia una delle coppie di veline più amate della storia di ‘Striscia la Notizia’.

Elisabetta e Maddalena, nel corso degli anni, hanno collaborato in altri “lavori” (hanno anche condotto insieme proprio il programma satirico). La nativa di Sassari è stata anche valletta per il programma ‘Controcampo’ e ha recitato nella serie televisiva ‘Carabinieri’.

La Canalis ha ovviamente un profilo su Instagram: le star amano condividere in rete dettagli delle proprie vite private in modo da creare un filo conduttore con i propri fans. Le immagini che condivide sono sempre stupefacenti: poco fa, ad esempio, ha scioccato tutti con uno scatto meraviglioso.

Elisabetta Canalis, saltano i bottoni della camicia: la fotografia è sensazionale

Elisabetta non sbaglia mai un colpo sui social network e condivide sempre fotografie che diventano virali in pochissimo tempo. La showgirl e modella è dotata di una bellezza stupefacente e il suo corpo è super esplosivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Nella fotografia piazzata poco fa sul web, la sarda indossa una camicia alquanto particolare ma i dettagli non sfuggono agli occhi dei seguaci. I bottoni, infatti, saltano completamente: resistono a malapena soltanto quelli sul davanzale.

Nonostante ciò, le sue forme si intravedono: lo spettacolo offerto dalla nativa di Sassari è veramente scioccanti. Ad una visione così esplosiva, i fans non riescono proprio a resistere. Merita menzione anche il suo addome sbalorditivo: i risultati degli allenamenti sono ben visibili sul suo fisico.

Elisabetta Canalis, fotografia da urlo: arriva un commento fantastico

Elisabetta, ogni singola volta, riesce sempre a conquistare i riflettori con il suo fisico esplosivo e con le sue curve meravigliose. Lo scatto di oggi ha sorpreso sicuramente tutti: considerando i numeri, l’immagine non è passata inosservata.

Il post ha raccolto infatti in brevissimo tempo ben 20mila cuoricini e numerosi commenti:

“Non c’è concorrenza”.

Un ammiratore, visibilmente colpito dal contenuto in questione, ha scritto una frase che non ha bisogno di una profonda analisi: per lui, la Canalis è la showgirl più bella e sensuale dell’intero panorama televisivo.

