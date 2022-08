RIta Dalla Chiesa, nuova avventura per la ex del compianto Frizzi: “Riparto da qui…dico di si..”

Anche se le indiscrezioni parlavano di una possibile conduzione del Grande Fratello VIP, Rita Dalla Chiesa ha scelto un’altra via.

Un progetto importante alla quale la storica giornalista ha deciso di prendere parte. Rita Dalla Chiesa, storica conduttrice di Forum che ha lasciato nel 2013 ha partecipato ultimamente a numerose trasmissioni televisive. Ma sono più i social a parlare di lei in questo momento. Si tratterebbe di una vera e propria novità nei confronti della mala gestione di Roma e in generale delle problematiche legate all’Italia.

Si era parlato anche della possibile che la conduttrice fosse la prossima concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP, in onda dal 19 settembre su Canale 5. Ma in una recente intervista, nonostante fosse indecisa per via degli spazi limitati nella Casa e non aveva voglia di lasciare la sua famiglia, aveva detto di pensarci. Dalla Chiesa in questo periodo è molto vicina a sua figlia e al nipotino Lorenzo che si è molto affezionato a lei subito dopo la perdita del padre, morto improvvisamente a causa di una grave malattia.

Congratulazioni dei fan nei suoi confronti: Rita Dalla Chiesa sembra aver già vinto

In questo momento Rita Dalla Chiesa a seguito della fine del matrimonio con Fabrizio Frizzi e con altri due uomini, è single. La giornalista ha quindi accettato volentieri la proposta di candidatura e dichiarato come riportato da ThePipolTv:

“Per ora niente Grande Fratello Vip. Ho detto si alla politica ma la trattativa era allettante”

Rita Dalla chiesa si candida quindi in politica scegliendo di prendere parte alle elezioni con Forza Italia e come capolista nell’uninominale in Puglia, escludendo in tutto e per tutto la possibilità di partecipare al GF Vip. Qualora non venisse eletta dai cittadini, potrebbe comunque entrare in un secondo momento e diventare oltre la più richiesta anche la più spiata nel mondo TV.

Rabbia e amore sui social nei suoi confronti dopo la scelta della via politica: tra chi è rancoroso nei confronti del partito prescelto e chi avrebbe comunque preferito vederla nel reality valutando la sua candidatura non propriamente adeguata. C’è anche una schiera di persone che preferirebbero l’Italia guidata proprio da una donna forte e intelligente come lei.