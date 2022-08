Diletta Secco le fa così le sue pallette di patate. La ricetta più golosa che c’è – VIDEO

Diletta Secco fa venire l’acquolina in bocca, le sue pallette di patate sono una vera bontà. Ecco la ricetta facile e veloce.

Una palletta tira l’altra, sono davvero strepitose queste chicche di patate al forno. Perfette per un aperitivo accompagnate con salumi ed un buon bicchiere di birra, vi terranno compagnia anche nelle fredde sere d’inverno trascorse davanti alla televisione.

Diletta Secco chi è e perché è diventata così famosa

La simpatica e brava Diletta ha 25 anni, è di Viareggio (Toscana) ed è una food creator. Ama moltissimo cucinare ma soprattutto creare piatti strepitosi con pochissimi ingredienti, ha successo grazie alla croccantella, postata le prime volte su Tik Tok; una base di farina, acqua e verdure a piacere, cotta al forno dalla croccantezza assoluta.

Diletta è seguita da milioni di persone, le sue idee semplici e facilmente replicabili anche da chi ha poca maestria in cucina, l’hanno resa una vera reginetta del food.

La ricetta ha stupito tutti, le pallette di patate sono strepitose, ecco come si preparano

Ingredienti: 4 patate – 2 cucchiai di fecola di patate – Pepe, sale, panko q.b. – cottura 190* x 15 minuti. Procedimento: Pelate le patate e tagliatele a tocchetti, immergetele in acqua bollente salata per 15 minuti, ovvero fin quando non saranno morbide al tatto. Una volta cotte le scolate, le fate freddare e le schiacciate con una forchetta o schiacciapatate, aggiustate di sale e pepe ed aggiungete la fecola, impastate fino ad avere un composto omogeneo.

Ungetevi le mani con dell’olio e formate le pallette di patate, giratele nell’olio e poi nel panko. In una leccarda adagiare della carta forno e cuocere in ambiente già preriscaldato o in alternativa utilizzate la friggitrice ad aria.

Questa ricetta è favolosa, devo farla assolutamente

I commenti sono tutti positivi, in tantissimo vorranno provare questa bontà. E’ possibile, aggiungere della provola o del prosciutto a cubetti all’interno della palletta. Prima di arrotolarla aggiungete la farcia e successivamente appallottolate, saranno gustosissime anche per gli aperitivi.

