“Ci si perde sempre nei tuoi occhi”, Elisa Isoardi e un primo piano da urlo

Elisa Isoardi in una visione ravvicinata vietata ai deboli di cuore, fascino sublime e curve spaziali che fanno innamorare

Da anni, Elisa Isoardi è uno dei volti più amati della tv italiana. Grande professionalità, classe, eleganza e semplicità hanno conquistato fin da subito il pubblico sul piccolo schermo, rendendo l’ex modella una presenza entrata con grande stile nelle case di tutti gli italiani.

Specialmente con ‘La prova del cuoco‘, la 39enne piemontese si è affermata come una delle presentatrici di maggior successo. Poi, dopo la sfortunata esperienza della primavera del 2021 all’Isola dei Famosi, da cui è tornata con un fastidioso infortunio ad un occhio che l’ha condizionata per diverso tempo, Elisa è sparita dalle scene per un anno.

Su Instagram, i numerosissimi fan – oltre 600 mila followers – hanno continuato a seguirla con grande affetto. E lei ha ricambiato sempre condividendo momenti della sua vita e i viaggi che ha compiuto in questo periodo, per aggiornarsi, rilassarsi e dedicarsi alle sue passioni. E mettendo in mostra un fascino a cui è sempre impossibile resistere.

Elisa Isoardi, scollatura favolosa: e l’attesa dei fan cresce sempre di più per il suo ritorno

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Grazie del regalo stupendo” fan paralizzati di fronte ad Arisa: il décolleté è tutto esposto, FOTO DA SVENIRE

Lo fa anche adesso, Elisa, che in una delle ultime domeniche d’estate approfitta di uno degli ultimi momenti di relax. Distesa sul divano, si scatta un selfie di quelli che non si dimenticano. Mettendo in mostra un primo piano a dir poco favoloso.

Sguardo in cui è impossibile non perdersi, lineamenti delicati che da sempre fanno innamorare al primo colpo, e la visione della scollatura che di certo non guasta e accende la passione e la fantasia dei fan. I complimenti piovono, inesorabili, così come i tanti messaggi di incoraggiamento per Elisa per la sua prossima avventura.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Elisabetta Gregoraci, micro slip da togliere il fiato. Si vede quasi tutto: “sei la perfezione” – FOTO

Il ritorno tanto atteso in tv sta infatti per giungere. Tra tre settimane, precisamente dall’11 settembre, al via su Rai Due il nuovo programma ‘Vorrei dirti che‘. Uno show in cui Elisa girerà per l’Italia alla ricerca di storie da raccontare, con persone comuni che inviteranno a pranzo dei loro cari per ringraziarli o per chiedere loro scusa.