Elisabetta Gregoraci, micro slip da togliere il fiato. Si vede quasi tutto: “sei la perfezione” – FOTO

Elisabetta Gregoraci sfodera un fascino intramontabile nell’ultima compilation apparsa su Instagram: corpo da mozzare il fiato!

Continuano a far sognare migliaia di utenti gli scatti che Elisabetta Gregoraci condivide attraverso l’account di Instagram. Le vacanze dell’ex lady Briatore starebbero proseguendo in un clima di condivisione e serenità che vede coinvolta persino la sorella Marzia.

Accanto a quest’ultima e ai suoi nipotini, la showgirl sta trascorrendo delle indimenticabili giornate in Sicilia, come la compilation postata nella giornata di ieri non manca di evidenziare.

“Ci sono posti che porti sempre nel cuore…” ha scritto la Gregoraci nella didascalia della fotogallery realizzata a Taormina. La suggestiva città situata in provincia di Messina, impreziosita dalla bellezza di Elisabetta, appariva ancora più magica alle spalle della showgirl.

Le vacanze da sogno di Elisabetta Gregoraci: da Porto Cervo a Taormina

È noto a tutti che, specialmente durante l’estate, la località marittima maggiormente frequentata da Elisabetta Gregoraci è la splendida cittadina di Porto Cervo, in provincia di Sassari.

L’ex moglie di Flavio Briatore, negli scorsi giorni, ha tuttavia optato per un’ulteriore, insindacabile bellezza italiana: l’isola della Sicilia. Le foto scattate a Taormina, nello specifico, non hanno mancato di scatenare i followers dell’ex gieffina.

Ad aver colpito gli utenti non è stata solamente la maestosità del paesaggio; ciò su cui era letteralmente impossibile sorvolare, osservando i vari scatti, era proprio la sensualità travolgente della Gregoraci.

L’ultimissima pubblicazione dell’ex lady Briatore, a questo proposito, ha lasciato migliaia di persone col fiato sospeso. Il micro costume di Elisabetta è uno spettacolo vietato ai minori.

Micro slip per l’ex lady Briatore: si vede quasi tutto, la FOTO in barca è mozzafiato

Lungo le coste della Sicilia, a bordo del suo lussuoso yacht, è possibile intravedere anche l’affascinante Elisabetta Gregoraci. La nativa di Soverato, per la compilation della domenica, ha deciso di esibire un micro bikini davvero azzardato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Il costume a fantasia risalta particolarmente alla vista per via dello slip striminzito, che rischia di mostrare molto più del dovuto.

Di fronte ad un simile panorama, l’approvazione da parte degli utenti è stata pressoché unanime. “Sei la perfezione“, “da togliere il fiato“, “splendida e speciale“: questi i primi commenti apparsi sotto la compilation.