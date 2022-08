Alla ricerca di Lady D: il libro-verità di Harry e Meghan è in uscita

Lo hanno annunciato da poco e la coppia Harry e Meghan tornerà in Inghilterra. Alcune indiscrezioni parlano di rivelazioni sulla famiglia reale.

Un nuovo capitolo della storia tra Harry e Meghan e il rapporto con la famiglia reale. Sono arrivate da poco le indiscrezioni sul nuovo libro – verità del ghostwriter di Harry che ha iniziato un processo di ricerca sull’incidente della madre, la Principessa Lady Diana. Si apprende quindi che il Principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato il ritorno in Inghilterra a settembre.

Successivamente voleranno in Germania per continuare il loro viaggio filantropico. Intanto, il tabloid The Sun ha rivelato che Harry ha deciso di incentrare il suo libro di memorie sulle ultime ore della vita della madre, Lady D. Non solo! Si tratta di alcune indiscrezioni che rivelerebbero altri aspetti oscuri legati alla famiglia reale, in particolare Carlo, Camilla e il fratello William.

Le ricerche del team di investigatori rivelano che c’è qualcosa di oscuro sull’incidente dell’Alma

Un tragico incidente quello che vide la morte della giovane principessa Diana. Un incidente stradale sotto al Ponte dell’Alma le cui indagini sono ancora poco chiare. Secondo fonti giudiziarie che Harry avrebbe ricercato proprio per scrivere il suo nuovo libro-verità si incentrano sui reperti legati all’incidente che vide la madre morire quella notte.

Harry all’epoca aveva solo 12 anni e il ghostwriter del Principe, J.R. Moehringer, si è concentrato sulla frustrazione e sul dolore provato in quei momenti. Così come saranno più chiari i rapporti tra Harry e il lato più oscuro del fratello William. Non mancheranno quindi attacchi agli esponenti della famiglia reale, senza salvare Carlo e Camilla. Quest’ultima non avrebbe mai ottenuto il perdono pieno del secondogenito per aver definitivamente sancito la fine del matrimonio.

Riguardo invece la Queen, la Regina Elisabetta II si cela un veto assoluto. Harry e il suo ghostwriter non parleranno male di lei; anzi ne dipingeranno un carattere forte e dominato dal grande senso di dovere nei confronti della Nazione e del popolo inglese. Il libro-verità di cui ancora non so chiari i termini di pubblicazioni potrebbe quindi riaprire un grande capitolo della Storia non ancora identificato.