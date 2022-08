“Grazie del regalo stupendo” fan paralizzati di fronte ad Arisa: il décolleté è tutto esposto, FOTO DA SVENIRE

Arisa, il regalo di compleanno più bello è per i fan: aperture mai viste nella foto di Instagram, sono tutti impazziti di fronte alla sua bellezza

Anche per la favolosa Arisa è finalmente arrivato il tanto temuto traguardo dei 40 anni. Un traguardo che la cantante, vincitrice del Festival di Sanremo 2014, ha commentato con una serie di dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi.

L’artista, in procinto di festeggiare il suo compleanno, aveva voluto lanciare un messaggio di body positivity e di auto-accettazione a tutte le sue fan più mature. A 40 anni, a detta della vincitrice di “Ballando con le Stelle”, si può essere sensuali e affascinanti come a 20, se non molto di più!

L’artista festeggia il compleanno pubblicando un nuovo singolo: il successo di “Tu mi perdición”

“Tu mi perdición” è il nome del nuovissimo singolo pubblicato dalla cantante Arisa. Dopo aver messo da parte la sua passione per la musica per parecchi mesi (in cui l’avventura a “Ballando” aveva decisamente preso il sopravvento), l’artista ha deciso di riaffacciarsi al proprio mestiere attraverso un brano spaziale.

Il singolo in lingua spagnola, già cliccatissimo su YouTube, condensa in pochi minuti la trasformazione incredibile di Arisa. Quest’ultima, affascinante ed eccentrica nella sua versione “bohémien”, ha davvero conquistato tutti.

Nella giornata di ieri, sabato 20 agosto, l’ex fidanzata di Vito Coppola ha festeggiato il traguardo dei 40 anni. Un traguardo che Arisa, forte del suo fascino intramontabile, ha deciso di celebrare facendo un vero e proprio regalo ai suoi fan. La foto apparsa su Instagram sta scatenando una moltitudine di commenti.

La FOTO di Arisa semina il panico sul web: centinaia di commenti per la scollatura della cantante

“Grazie mille a tutti per gli auguri” esordisce Arisa nella descrizione dell’ultima foto postata, tratta proprio dal videoclip ufficiale di “Tu mi perdición“.

L’artista, ancor più sensuale del solito, ha scelto di proporsi in una scollatura davvero mozzafiato, che non ha mancato di entusiasmare i suoi milioni di fan.

“Grazie del regalo stupendo” scrive qualcuno, mentre qualcun altro gli dà manforte aggiungendo: “sei speciale“, “video davvero pazzesco“. Questa nuova versione della cantante, stando ai presupposti, è destinata a spopolare tra i suoi seguaci. Che sia il simbolo di una vera e propria rinascita artistica per la splendida Arisa?