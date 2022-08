C’è un supermercato dove fare la spesa è doppiamente conveniente: insieme al carello sono disponibili buoni benzina in omaggio: ecco quale.

A rimediare al caro vita e all’aumento dei prezzi dovuti ad inflazione e costi conseguenti alla guerra in Ucraina, ci ha pensato una nota catena di supermercati italiana. Si tratta di una società che opera nella grande distribuzione organizzata nell’Italia settentrionale e centrale. Con oltre 170 punti vendita nelle regioni Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e Liguria, questo superstore ha trovato una soluzione perfetta per i suoi clienti.

Esselunga sta facendo davvero impazzire i suoi clienti che corrono da un supermercato all’altro per fare acquisti. Il motivo è decisamente conveniente: facendo una spesa di specifici prodotti presenti nel market è possibile ottenere dei buoni benzina Q8. La promozione è un’iniziativa che incentiva una categoria di prodotti e di marchi e riflette le evidenti ritorsioni economiche degli italiani sul caro benzina. La promozione è valida fino al 21 Agosto e si basa su un carrello di spesa minimo di 5€. Una volta arrivati in cassa, in fondo allo scontrino, sarà possibile visualizzare il codice sconto da comporre direttamente alla stazione di servizio.

Buoni benzina in omaggio: si possono usare sia dal benzinaio sia al self-service, straordinario

Ad aderire alla promozione non solo la nota catena di supermercati ma anche la profumeria Esserbella che, sempre con un minimo di spesa di 5€, eroga dei buoni benzina. E’ possibile utilizzare questi buoni benzina fino al 21 agosto e dopo questa scadenza non saranno più validi. Un metodo veloce e facile dato che la spesa di prodotti alimentari è necessaria ad ogni famiglia italiana.

E’ possibile sfruttare i buoni benzina di Esselunga e Esserbella nelle stazioni di servizio Q8 o Q8 easy. Non solo! I buoni benzina erogati da questi negozi possono essere utilizzati sia nelle stazioni di servizio con il gestore sia nella modalità self-service. In questo caso, sarà possibile inserire il codice sconto presente sullo scontrino tramite il display automatico.

Inoltre, questi buoni benzina rilasciati dal supermercato possono essere utilizzati con uno sconto di 5€ ogni 25€ di carburante rifornito. Non sono utilizzabili per il GPL o il metano.