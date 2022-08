Federica Pellegrini e la ciambella con il buco.. da dietro spunta qualcuno e.. il VIDEO

Federica Pellegrini fa vedere a tutti la sua ciambella con il buco e nel mentre succede qualcosa di incredibile.

E’ un’estate davvero particolare quella che sta vivendo Federica Pellegrini, cerca di godersi gli ultimi giorni di sole anche se lo stress per i preparativi del matrimonio l’hanno già messa k.o. Lo scorso ottobre, il suo Matteo Giunta le ha chiesto di sposarlo ed ora sono quasi in dirittura d’arrivo.

La Divina, una vita sempre in movimento tra sole, mare e tanto altro

Federica sembra essersi ripresa del tutto, dopo l’addio al nuoto agonistico avvenuto alle olimpiadi di Tokyo 2020, non per un infortunio ma per gli anni, visto che ne ha compiuti 33, stava attraversando un momento di forte depressione. Abbandonare di punto in bianco le gare, le speranze, i sogni, le sfide, è stato un duro boccone da mandar giù ma grazie al suo allenatore-fidanzato-futuro marito, Matteo, tutto è andato per il verso giusto.

Negli ultimi mesi si è dedicata anima e corpo a numerosi progetti, anche allo sport, grazie al suo spirito condottiero che la vede protagonista in ben altre situazioni non olimpioniche. I numerosissimi follower, che su Instagram sono 1.6M, seguono passo passo i suoi spostamenti e le sue giornate che ama pubblicare tramite foto, video e storie. L’ultimo post, quello sulla ciambella ha mandato in tilt tutto il web, scopriamo perché.

La ciambella di Fede è con il buco…ma qualcuno

La Pellegrini ha fatto sorride tutti i suoi fan con l’ultimo post sulla ciambella, si tratta di un nugget colorato sicuramente buonissimo. L’ex nuotatrice ci gioca, lo passa dietro le spalle e all’improvviso spunta Matteo che l’addenta tutto soddisfatto.

La scenetta è davvero esilarante, ma come questa ce ne sono diverse. Federica ama far divertire i suoi fan, ama mostrarsi vera senza costrizioni e costruzioni.

Godetevi la vita e siate sereni, noi vi amiamo, stiamo aspettando il grande giorno

I follower più affezionati non vedono l’ora di vivere, anche se indirettamente, il grande giorno con i loro personaggi preferiti. Sicuramente ne vedremo delle belle ma per l’evento dobbiamo aspettare ancora un po’.

