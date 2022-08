Mirian Trevisan stende il web con una FOTO, ma all’appello manca LUI: Pago ha preso una decisione assurda

Miriana Trevisan pubblica una foto da record di likes, ma tra i commenti manca proprio quello dell’ex marito Pago: ecco quale potrebbe essere il motivo!

Sempre più sensuale e audace, Miriana Trevisan non sembra affatto temere l’avvicinarsi dei suoi 50 anni d’età. Al pari di molte altre colleghe, la showgirl sta affrontando i cambiamenti del proprio corpo con uno spirito decisamente invidiabile.

D’altronde, osservando le sue pubblicazioni, la Trevisan non avrebbe ragione di temere le conseguenze dell’invecchiamento. Affascinante proprio come quando esordì sui canali Rai, l’ex moglie di Pago potrebbe dare lezioni di femminilità e fascino a tutte.

Miriana Trevisan, l’avventura al “GF Vip” e l’esplosione sui social: una vera star!

L’avventura al “Grande Fratello Vip” si è rivelata oltremodo soddisfacente per la splendida Miriana, che ha avuto la possibilità di mostrarsi al pubblico di Canale Cinque per la persona che realmente è.

La Trevisan, che ha fatto conoscere ai fan i lati più teneri e nascosti del suo carattere, è stata supportata a distanza da una persona davvero speciale: l’ex marito Pago.

Terminata l’avventura nel reality, la popolarità della showgirl è finita per esplodere anche all’interno delle piattaforme social. I seguaci dell’ex gieffina, che su Instagram sfiorano le 300mila unità, non si perderebbero per nulla al mondo le sue pose.

A tal proposito, l’ultima immagine pubblicata dalla Trevisan la immortala con indosso un esplosivo abito rosso fuoco, che non ha mancato di sollevare gli apprezzamenti dei followers. I più attenti, tuttavia, non hanno potuto far a meno di rilevare un dettaglio davvero importante. Di cosa si tratta?

Commenti al limite sotto la FOTO, ma all’appello manca Pago: il cantante avrebbe preso una decisione assurda

Tra i commenti apparsi sotto al post della Trevisan mancherebbe proprio quello dell’ex marito Pago. Un’evidenza che gli ammiratori dell’ex gieffina hanno ovviamente notato e che ha fatto storcere il naso agli affezionati alla coppia.

In realtà, fino a qualche mese fa, il cantante sembrava particolarmente attivo nel commentare i post dell’ex moglie, specie quelli riguardanti il figlio Nicola.

Un’abitudine che Pago avrebbe perso con il tempo, al punto tale che, attualmente, il cantante non lascia neanche un “cuoricino” alle foto di Miriana. A cosa potrebbe essere dovuta questa scelta?

Probabilmente, l’ex marito della Trevisan non vuole dare false speranze a coloro che ancora credono in un ritorno di fiamma per i due. Ragion per cui, sempre secondo le nostre supposizioni, Pago avrebbe deciso di limitare qualunque manifestazione d’affetto rivolta all’ex moglie.

