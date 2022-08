Eros Ramazzotti ha avuto delle storie d’amore molto importanti dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker: una di loro ha deciso di rompere il silenzio

Eros Ramazzotti è, senza ombra di dubbio, uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. La sua carriera è cominciata diversi anni fa, quando era solo un ragazzino e sognava di vivere di musica. Non avrebbe mai pensato che sarebbe riuscito a realizzare il suo sogno fino a questo punto.

Ha avuto una gioventù piena di soddisfazioni sia dal punto di vista della sua carriera che dal punto di vista del privato. Infatti, quando era all’apice della sua carriera, ha conosciuto Michelle Hunziker. All’epoca, la showgirl, stava cercando di farsi spazio nel mondo dello spettacolo ed Eros era proprio il suo idolo da sempre.

La storia con Michelle è finita dopo anni, dopo un matrimonio e una figlia. I due non sono mai più tornati insieme e hanno avuto altre storie importanti: Eros, ad esempio, ritrovò l’amore con Marica Pellegrinelli. Alla fine, neanche la loro storia ha funzionato, e ha distanza di anni Marica ha deciso di rivelare il motivo.

La storia tra Marica ed Eros, infatti, è decisamente cambiata dopo che hanno messo su famiglia. Per questo motivo si sono allontanati.

“QUANDO METTI SU FAMIGLIA CON UN ARTISTA IMPORTANTE, QUELLA VITA NON È FATTIBILE. ERO SEMPRE SOLA CON I BAMBINI. FINCHÉ NON SONO ANDATI ALLA SCUOLA DELL’OBBLIGO SEGUIVO SEMPRE MIO MARITO IN TOUR. POI HO SMESSO E INFATTI È FINITO ANCHE IL MIO MATRIMONIO“.