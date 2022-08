Francesco Totti e Ilary Blasi hanno annunciato la fine del loro matrimonio all’inizio dell’estate: non è l’unica coppia ad essere scoppiata in questo 2022

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio proprio all’inizio dell’estate. Questa notizia è stata un vero e proprio shock per le persone che, in questi venti anni, hanno seguito il loro amore giorno dopo giorno con la convinzione che sarebbero rimasti insieme per sempre.

Prima di Ilary Blasi e Francesco Totti, ci sono stati Manuel e Lulù

Un’altra coppia che è scoppiata, e che stava insieme decisamente da meno tempo, è quella formata da Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie. I due, conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, non hanno retto all’impatto con la vita reale.

Nonostante nella casa avessero previsto di vivere insieme, di sposarsi e di restare insieme per tutta la vita, fuori sono durati a malapena un mese. Non è stato facile per nessuno dei due superare la fine della loro relazione, in modo particolare per Lulù che era molto innamorata.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: un matrimonio finito

All’inizio dell’anno, invece, sono stati Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ad annunciare la fine del loro matrimonio. Dopo anni di amore e due figlie avute insieme, hanno capito che era arrivato il momento di intraprendere due strade completamente separate.

Il comunicato rilasciato da Tomaso, all’inizio del 2022, emozionò i fans della coppia che avevano assistito all’inizio del loro amore e che in quel momento stavano invece assistendo alla fine di un vero e proprio sogno d occhi aperti.

“La fine di una relazione non è mai bella. Non sono felice, non lo è neppure Michelle, ma è stata una scelta fatta per tutelare la famiglia e soprattutto le nostre figlie”

Questo 2022 è stato complicato per tantissime coppie del mondo dello spettacolo: tante altre coppie, però, sono nate sotto gli occhi di tutti.