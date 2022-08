Luca Bizzarri: “E’ stato un attimo, ho preso la pala e…”. Il VIDEO confessione sconvolge i fan: “Nooo, perché l’hai fatto?”

Luca Bizzarri confessa tutto in un video, i fan restano senza parole specie per quello che ha fatto con la pala.

Incredibile ma vero, Luca ha voluto rendere partecipi di suoi follower su Instagram, che attualmente sono 410k, di un segreto quasi inconfessabile ma che probabilmente accomuna quasi tutti.

Tutto su Luca Bizzarri, vita, morte e miracoli

Nato a Genova nel 1971, Luca è un attore, comico e conduttore italiano molto amato, è noto soprattutto per far parte del duo Luca e Paolo formato con Paolo Kessisoglu. La sua fortunata carriera inizia nel 1991, negli anni ha preso parte ad una serie di fortunati programmi che lo hanno reso nel tempo molto celebre.

Le donne di Luca sono state diverse, tutte lo hanno stregato ma quasi nessuna ha fatto veramente centro. Nel 2014 ha avuto una relazione con l’ex velina di Striscia la Notizie Ludovica Frasca, nel 2017 i due si sono lasciati. L’anno dopo spunta nella sua vita Bianca Guaccero ma la conduttrice smentisce lo scoop inventato di sana pianta. Nel tempo, l’attore, ha avuto altre donne di cui non si conosce l’identità, attualmente sembra essere single.

Luca Bizzarri ha deciso di confessarlo, ecco cos’ha fatto con la pala

L’età avanza per tutti anche per i vip più amati della televisione, un sintomo ben noto alle persone con qualche anno in più è dormire poco e svegliarsi prima della sveglia. E’ quello che è successo a Luca, in un video dice tutto ai fan, aveva lezione di tennis alle 8.30 ma si è svegliato alle 6.00, non riuscendo più a dormire, ha preso la pala (per raccogliere le feci)ed ha portato fuori il cane a fare una passeggiata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Bizzarri (@lucabizza)

I fan cercando di consolarlo come possono dal momento che Luca si sente ormai vecchio: “Ma dai, sei giovanissimo”, “Sei come il vino, diventi più bono”.

Nooo, perché l’hai fatto? Potevi dormire un altro po’

I commenti sono diversi e tutti divertentissimi, più o meno si trovano tutti nella stessa situazione, svegliarsi prima del suono della sveglia è un problemino abbastanza comune.

