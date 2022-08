Gilles Rocca, che fine ha fatto? Pronto per una nuova avventura in tv: l’annuncio sui social

Gilles Rocca sarebbe pronto per una nuova avventura televisiva. Ad annunciarlo è proprio il regista 38enne su Instagram. Ecco dove lo vedremo prossimamente

Gilles Rocca, regista romano, è diventato famoso per essere intervento sul palco dell’Ariston durante la famosa lite tra Morgan e Bugo. Da lì le sue comparse televisive e le sue partecipazioni a programmi importanti sono divenute sempre più frequenti.

La carriera di Gilles Rocca e la fidanzata Miriam

Ha, infatti, preso parte del cast di Ballando con le Stelle nel 2020 e l’anno successivo, invece, si è tuffato nelle acque dell’Honduras diventando ufficialmente uno dei naufraghi dell’Isola dei Famosi, che ha abbandonato a metà percorso.

Si è fatto notare sicuramente per il suo carattere forte e a volte controcorrente. I genitori lo chiamano con un nome francofono come tributo al campione di Formula 1 Gilles Villeneuve, scomparso pochi mesi prima della sua nascita, avvenuta il 12 gennaio del 1983. È felicemente fidanzato con l’attrice Miriam galanti, con la quale appena uscito dal reality di canale cinque ha vissuto un momento di crisi. Ora, però, i due sembrano essere più innamorati che mai e il burrascoso periodo sembra essere passato.

L’annuncio su Instagram “Mi separerò dalla mia amata barba per iniziare una nuova meravigliosa avventura”

Oltre alle due esperienze già citate, ha recitato in svariate fiction Rai e Mediaset, tra le più note Carabinieri, Don Matteo, Nero a Metà e i Cesaroni. Ha anche diretto alcuni cortometraggi ricevendo anche dei prestigiosi premi; in uno di questi, dal titolo Metamorfosi, oltre al consueto ruolo di regista, ha deciso di mettersi alla prova come attore.

È molto recente l’annuncio della sua prossima esperienza televisiva, che partirà tra poco. Stiamo parlando di uno dei programmi più seguiti di Rai uno: tale e quale show.

La trasmissione di Carlo Conti mette alla prova ogni anno un cast di attori e personaggi del mondo dello spettacolo, che si cimentano nelle imitazioni più improbabili di cantanti famosi italiani e internazionali. Per poter interpretare al meglio questo personaggi, Gilles ha dovuto dire addio alla sua amata barba.