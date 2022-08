Gabriel Garko, l’atroce confessione: “tanti momenti brutti”. Un passato da dimenticare

Gabriel Garko fa una confessione atroce relativamente al suo passato: per l’attore, fare finta di niente sarebbe stato impossibile

Lo conosciamo grazie alle innumerevoli fiction televisive a cui ha preso parte negli anni tra il 2006 e il 2017. Gabriel Garko, all’anagrafe Dario Gabriel Oliviero, è stato l’indiscusso re delle produzioni targate “Ares Film”.

Il suo successo di pubblico è iniziato nel 2006, quando prese avvio la famosissima fiction “L’onore e il rispetto“, in cui Gabriel interpretava il protagonista Tonio Fortebracci.

Negli anni a venire, moltissime altre sarebbero state le serie televisive costruite attorno al nativo di Torino. Garko, con il suo intramontabile fascino mediterraneo, era decisamente l’uomo del momento.

Gabriel Garko: la chiusura della “Ares Film” e il coming out in televisione

Solo il fallimento della “Ares Film” diede a Gabriel Garko la spinta necessaria per liberarsi di alcuni scheletri nell’armadio. L’attore, che per anni dovette rispettare l’immagine di “sciupafemmine” che gli era stata affibbiata proprio dai responsabili della casa di produzione, si è ribellato soltanto di recente.

Il tutto accadde nel corso di una puntata del “Grande Fratello Vip 5” (2020), quando Rosalinda Cannavò, “finta” ex fidanzata di Garko, partecipava al reality nelle vesti di concorrente. Il nativo di Torino, di fronte a tutta Italia, aveva ammesso di essere sempre stato omosessuale.

Un fardello che ha pesato come un macigno nel cuore di Gabriel, in quanto all’attore, tenuto in pugno dai vertici della “Ares”, non fu mai concesso di dire la verità.

Garko, attraverso un post condiviso di recente su Instagram, ha voluto ripercorrere con poche e semplici parole gli ultimi vent’anni della sua vita. Le dichiarazioni dell’attore, ovviamente, non potevano non toccare nel profondo i suoi affezionatissimi fan.

L’attore più amato fa una confessione spiazzante sui social: “tanti momenti brutti”

L’ultima pubblicazione Instagram di Gabriel Garko è un video che racchiude alcuni spezzoni dei film e delle fiction più celebri che lo hanno visto protagonista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gabriel Garko (@gabrielgarko_official)

Nella didascalia che accompagna la clip, l’attore – che ha recentemente compiuto 50 anni – scrive così:

“Tante emozioni, tanti sacrifici e tanti momenti belli e brutti. Ma rifarei tutto”.

Nonostante Garko abbia sofferto moltissimo a causa dell’impossibilità di essere completamente sincero con i fan, il suo percorso professionale sembrerebbe averlo gratificato immensamente.

Al netto di quelli che Gabriel ha definito “sacrifici e momenti brutti“, la sua carriera vanta anche di picchi davvero incredibili, che il nativo di Torino non potrebbe mai arrivare a rinnegare.

