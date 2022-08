“Poveri gioielli”, Briatore fa preoccupare i fan: che botta! Il VIDEO del volo fa male solo a guardare

Briatore fa preoccupare i fan, il volo dallo yacht è troppo per chiunque: “Poveri gioielli” è il pensiero ricorrente di tutti.

Flavio Briatore sta trascorrendo delle vacanze extra lusso, sul suo yacht c’è tanto divertimento per lui e per gli amici, però un video postato su Instagram, stava rovinando la festa.

Alla scoperta di Briatore, l’imprenditore Made in Italy

Nato a Verzuolo nel 1950, Flavio Briatore è uno dei tanti imprenditori che hanno avuto successo in Italia. Dopo aver conseguito la maturità ha bazzicato nel mondo del lavoro nel settore della ristorazione e delle assicurazioni, nel 1974 entra a fare parte del gruppo RAS diventando in brevissimo tempo dirigente alla società di intermediazione finanziaria Conafi, ed è proprio in questa occasione che conosce Luciano Benetton con il quale si mette in società ed apre diversi franchising.

Gli interessi di Briatore sono stati davvero tanti, dalla Formula 1 al Billionaire LifeStyle, Billionaire Life e Billionaire Travel, l’ultimissima è Crazy Pizza che ha fatto molto discutere visti i prezzi relativamente alti per un prodotto di media qualità. Ad ogni modo Flavio ha saputo lavorare ed oggi gode dei frutti di tanti sacrifici.

Cosa succede sullo yacht di Briatore? In un video il momento tanto “doloroso”

Un tuffo dove l’acqua è più blu, Nathan Falcon Briatore ha preso la frase alla lettera, nulla di strano se non fosse per il volo che (probabilmente) ha compromesso i gioielli di famiglia (per quel che si vede). Non una candela ma una caduta a gambe aperte, ad attutire il colpo il mare.

Per fortuna Nathan, figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, è riemerso dall’acqua senza problemi o troppe preoccupazioni.

Siamo sicuri che sia tutto ok? La botta è stata micidiale, mi fa male solo a guardare

Non sappiamo come stiano i gioielli di famiglia del giovane rampollo ma sappiamo, viste anche le numerose foto, che Nathan sta vivendo un’estate bellissima grazie ai genitori sempre presenti e partecipi nella sua vita. Per quanto i rapporti tra Flavio ed Elisabetta siano andati via via a deteriorarsi, quelli per il figlio restano e sono più forti che mai.

