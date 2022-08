Lidl non placa la sua fantasia: “Questi sono magnifici”. I clienti fanno scorta, li vogliono a tutti i costi

Lidl ancora una volta ha creato scompiglio tra i numerosi supermercati, il prodotto di fine estate sta andando a ruba.

La catena di distribuzione vanta 13.000 negozi sparsi in tutto il mondo ed oltre 8.000 dipendenti. In pochi anni ha conquistato milioni di clienti grazie al rapporto qualità prezzo sempre imbattibile tra tutti i discount in circolazione.

Quando e dove nasce Lidl? Scopriamolo insieme

Lidl ha origini tedesche, l’azienda venne fondata nel 1932 da Josef Schwarz che iniziò l’attività con un piccolo minimarket. Dopo alcuni anni, il figlio di Josef, Dieter, si concentrò sul discount, rendendo Lidl il leader in questo settore.

Con il passare degli anni l’azienda si è evoluta sempre di più offrendo ai numerosi clienti un prodotto di assoluta freschezza ad un prezzo decisamente consono ed in linea con gli standard del mercato. Per questa ragione, oggi non si può fare a meno di Lidl che in tutti i modi cerca di commercializzare prodotti nuovi che riescono a stuzzicare le papille gustative. Anche in questo caso, il discount ci è riuscito. La novità va già a ruba e sul web non si parla d’altro, tutti li vogliono a tutti i costi. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ecco la novità targata Lidl, una vera bontà per tutti i palati

Una novità gustosissima, perfetta da mangiare a pranzo e cena o perché no, anche per un aperitivo velocissimo. Stiamo parlando dei nuovissimi panscrò, ripieni di ricotta e spinaci con una sfoglia croccante e fragrante, un vero trionfo per le papille gustative.

“Pane al pane: i nostri #panscrò ricotta e spinaci con topping al sesamo sono incredibili”, li annuncia così Lidl sui social, dando a Cesare quel che è di Cesare.

Solo questi ci mancavano, la dieta non inizierò mai a farla

I commenti dei clienti sono esilaranti, i buonissimi panscrò stanno andando a ruba, il prodotto tanto atteso renderà le vostre giornate sicuramente più sfiziose e gustose.

