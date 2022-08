Scatta una foto e cade dal dirupo: 77 enne morto sulle Alpi austriache

Una tragedia sempre legata ad un telefonino. Aveva appena scattato una foto alla compagna quando l’anziano è precipitato dalle rupi.

Una tragedia in montagna. Nessun distaccamento, nessuna catastrofe naturale ma un errore umano che ha fatto perdere la vita ad un uomo. E’ accaduto sulle vette delle Alpi austriache a 2870 metri dove un uomo tedesco di 77 anni era a fare un’escursione con la compagna.

Secondo quanto emerso e come ricostruisce TGCOM24, l’uomo era in procinto di scattare una foto alla compagna. Poi, facendo qualche passo indietro, si sarebbe esposto per farne un’altra rendendosi conto di essere sull’orlo della montagna. Il corpo è stato recuperato dalla Polizia del Tirolo, citata dall’Associated Press e come riporta TGCOM24. Il tutto sarebbe accaduto sulla vetta di Greuspitz.

Era vicino alla croce in cima alla vetta: il dirupo alto più di 60 metri

L’uomo che voleva scattare una foto alla compagna dopo la riuscita salita fino alla vetta a 2870 metri di altezza si sarebbe reso conto di essere sul precipizio della montagna. I due erano arrivati dopo diverse ore di lunga camminata alla vetta dove è presente l’iconica croce posta sul punto più alto della montagna. In quel momento, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto lungo la parete rocciosa per circa 60 metri. L’uomo avrebbe quindi compreso la dinamica dell’incidente prima di perdere i sensi nella caduta. Il suo corpo, martoriato dalle ferite mortali, sarebbe poi stato recuperato da un elicottero della polizia.

Secondo quanto ricostruito, un uomo vicino alla coppia avrebbe allertato i servizi di emergenza trovandosi nello stesso momento sulla montagna. La compagna era una donna di origine spagnole di 63 anni. Subito dopo la caduta, che è costata la vita allo scalatore sono intervenuti i soccorsi alpini.

Non il primo incidente legato a cellulari, foto ricordo e in località montane. L’episodio, infatti, ricorda molto la morte del giovane trentenne morto per recuperare il cellulare della ragazza, precipitato nel burrone. Il corpo è ora recuperato e sarà disposto alla famiglia per i funerali non appena sarà chiusa l’indagine dell’incidente.

MUORE IL FIDANZATO, LEI RICOPERTA DI INSULTI, GUARDA IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE