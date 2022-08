Romina Power e Al Bano sono tornati a convivere, le FOTO sono esplicative. Addio a Loredana?

Che sta succedendo tra i due ex amanti pizzicati insieme nella tenuta di Cellino San Marco in Puglia dove il cantante vive (viveva?) con Loredana?

La loro storia d’amore è terminata nel 1994 quando la famiglia è stata distrutta dalla terribile scomparsa di Ylenia a New Orleans. Da allora tra Al Bano e Romina Power si è insinuato il tarlo della colpa reciproca nel non aver fatto abbastanza per trovare la loro primogenita ancora in vita.

Il cantante si è rifatto poi una nuova vita con Loredana Lecciso ed è diventato padre nuovamente, felice della sua ritrovata armonia a Cellino San Marco vicino Bari.

Sono tanti i fan della ex coppia che speravano che prima o poi i due ex amanti potessero tornare insieme, dopo tanti anni forse la profezia dei più audaci si è davvero esaudita. Sono infatti stati pizzicati insieme proprio nella tenuta pugliese, un evento unico che ha fatto ben sperare molti.

Al Bano e Romina insieme ancora, il motivo sconvolge

Non si tratta di ritrovato amore ma bensì di dover condividere un momento unico organizzato dal figlio Yari da sempre appassionato di pratiche olistiche legate al buddhismo e lo yoga.

Il giovane dopo essere stato nel The Maharishi Mahesh Yogi Ashram di Rishikesh, ha deciso assieme al suo Swami (ovvero maestro) Sachidanand di organizzare un ciclo di meditazioni immersi nella natura e nel bosco della tenuta del padre a Bari.

Romina Power, da grande appassionata di yoga, ha partecipato volentieri all’evento. Yari ormai da diverso tempo ha messo in piedi una realtà contemplativa molto solida, la YarYatri, che porta in giro per il mondo pellegrini interessati ad avvicinarsi alla pratica o approfondire la materia della meditazione.

Tutto pronto per la ripartenza, quando vedremo Al Bano e Romina di nuovo sul palco

Nulla da temere quindi per il rapporto tra Al Bano e Loredana. I fan di Romina però saranno contenti di rivedere insieme i duo canoro che tra poco sarà impegnato in un nuovo tour in giro per l’Italia e non solo.

Il 30 settembre saranno a Vienna, il 22 ottobre a Zurigo, e poi fino alla fine di dicembre in calendario ci sono diversi appuntamenti nell’est Europa.

Al Bano ha bloccato ogni evento invece in Russia dove da sempre la sua voce è amatissima ma per questioni umanitarie e di rispetto verso il popolo ucraino ha preferito disdire.

