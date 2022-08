Totti: “Più TI guardo più MI innamoro”. Il messaggio per Ilary è un colpo al cuore, come l’avrà presa? – VIDEO

Totti in un video ha dichiarato tutto il suo amore per Ilary, la reazione dei fan è commovente, cosa ne penserà la conduttrice?

Non si placa il tormentone estivo Ilary-Totti, la fine della loro storia d’amore è stata un colpo al cuore per milioni di fan che ancora oggi sperano in una riappacificazione. Il pupone è protagonista di un video nel quale confessa chiaramente i sentimenti per l’ex moglie, ma che reazione avrà avuto la conduttrice?

Ilary e Totti i nuovi Al Bano e Romina nei nostri tempi

La fine della storia tra Totti ed Ilary è facilmente paragonabile a quella di Al Bano e Romina, le circostanze sono diverse ma l’impatto che queste coppie hanno avuto, dal punto di vista emozionale sui fan, è notevole. Dopo anni si spera che Al Bano ritorni con Romina così come si spera che Totti ed Ilary possano far pace.

Forse però non è ancora detta l’ultima parola, in un video, Francesco apre il suo cuore all’ex moglie, che non sarà impassibile dinanzi a queste parole (almeno si spera).

Come l’avrà presa Ilary? E’ pace fatta?

Il video che sta girando su tik tok da alcune ore, ritrae Totti ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, programma in onda su Canale 5. Il pupone ripercorre i primi momenti con la sua bella, sottolineando più volte che grazie a lui, Ilary è diventata bellissima, suscitando divertimento tra il pubblico.

Ilary e Silvia hanno iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con Passa Parola lavorando come letterine, in questo preciso momento, quando Totti ricorda il primo istante nel quale la vide, la conduttrice scoppia in lacrime.

quegli occhi innamorati quanto fai male France non vederli più x lei, x me sarete x sempre FRANCESCO E ILARY

I fan commentano commossi, naturalmente stiamo parlando di un’intervista vecchia di qualche anno, tornata alla ribalta oggi. Sicuramente le immagini saranno finite sullo smartphone di Ilary e come avrà reagito nell’udire quelle parole e nel vedere un ex marito innamorato? Questo non è dato saperlo ma siamo sicuri che in fondo al cuore un posto per il pupone ci sarà per sempre.

