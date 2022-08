Gianni e Tina escono allo scoperto, la FOTO è diventata virale: “IO e TE”

Gianni Sperti e Tina Cipollari escono allo scoperto, la foto è diventata virale: milioni di persone stentano ancora a crederci!

Amici di lunga data, prima ancora che colleghi, Gianni Sperti e Tina Cipollari sono le colonne portanti della trasmissione leader della fascia pomeridiana: “Uomini e Donne”.

Maria De Filippi, padrona di casa del dating show, non avrebbe potuto scegliere personalità più azzeccate delle loro. La Cipollari, nella sua esuberanza ed irriverenza, viene opportunamente smorzata dall’atteggiamento del collega, che nell’esprimere un’opinione è certamente più misurato e meno impulsivo di lei.

Gianni e Tina, di fatto, formano una coppia esplosiva non solo nello studio del programma, ma persino dietro le quinte. Nonostante si rendano spesso protagonisti di battibecchi al veleno, l’uno non riuscirebbe mai a far a meno dell’altra.

Gianni e Tina: un rapporto ventennale nato grazie a “Uomini e Donne”

Un rapporto più che ventennale, quello tra Gianni Sperti e Tina Cipollari, nato grazie al dating show di cui entrambi, ormai, sono diventati gli assoluti protagonisti.

Nonostante gli opinionisti siano profondamente legati l’uno all’altra, durante le registrazioni del programma i due non mancano di dar vita a litigi a dir poco memorabili.

Non sempre, infatti, l’ex ballerino e la Cipollari si ritrovano a condividere la medesima opinione in merito all’operato dei protagonisti del parterre. Durante queste occasioni di scontro, Tina non si trattiene certo dal criticare aspramente il collega, arrivando persino ad implorare la De Filippi di “licenziarlo”.

Proprio in virtù di ciò, non ha mancato di far scalpore un post che Sperti ha condiviso attraverso l’account ufficiale di Instagram. L’ex ballerino e la collega, che in studio se le dicono di tutti i colori, sono completamente diversi a telecamere spente: ecco la prova.

La FOTO dell’ex ballerino ha lasciato i fan di sasso: “siete fantastici, una coppia meravigliosa”

Nemici acerrimi quando si tratta di esprimere opinioni differenti, ma unitissimi nella vita di tutti i giorni: questa sarebbe la sostanza del rapporto tra Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GIANNI SPERTI (@giannispertiofficial)

La foto che vi abbiamo proposto, pur risalendo ad alcuni anni fa, è la testimonianza di quanto, a dispetto delle liti, il legame tra i due colleghi sia davvero unico e speciale.

“Io e te, lo stesso pensiero, Io e te, il tuo e il mio respiro”.

Gianni e Tina, nonostante i dissapori, sembrano amarsi davvero molto. I followers, nel constatarlo, non si sono trattenuti dall’osannare questo meraviglioso duo: “siete fantastici, una coppia meravigliosa“.

MUORE IL FIDANZATO, LEI RICOPERTA DI INSULTI: GUARDA IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE