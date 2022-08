Alessandra Celentano, svelato perchè non ha un compagno: “molte donne hanno paura ma io…”

Nel programma di amici di Maria De Filippi c’è sicuramente un volto, ormai ben noto al pubblico, che da anni si mostra senza filtri. Non ha paura neanche della solitudine, Alessandra Celentano, vediamo cosa ha dichiarato

Se c’è qualcosa da dire lo dice e raramente non trova un difetto negli allievi che si presentano sul palco della scuola.

Donna, ballerina e professoressa

Stiamo parlando di Alessandra Celentano, una delle professoresse del programma, che da decenni segue i ragazzi dalla fase pomeridiana fino al serale. La sua formazione classica, la porta sicuramente ad essere perfezionista e “purista”. L’abbiamo vista discutere un po’ con tutti, ma quasi mai si è esposta con confessioni intime e personali.

Il carattere forte, a volte un po’ duro di Alessandria Celentano è noto a tutti e nel corso degli anni certamente non ha risparmiato le sua critiche, fatte in maniera diretta e cruda.

Anche con i suoi studenti, nella scuola di Amici, non si risparmia. “Capita che io venga accusata di fare body shaming. Non capisco perché: un fantino non può pesare un grammo in più, sennò non fa la gara, se uno dice le cose come stanno, allora fa del male”, ha dichiara la professoressa, spiegando il perché di alcune sue affermazioni, riguardo la perfezione e i canoni estetici del corpo di un ballerino.

Le dichiarazioni toccanti e personali di Alessandra Celentano

Una fermezza che si può percepire anche dalla sua filosofia di vita in ambito sentimentale.

Ha sempre recentemente dichiarato di non volersi accontentare e di saper apprezzare di più lo stare da sola, piuttosto che stare con una persona che non rispecchia a pieno ciò che desideriamo.

“Io in generale sono una persona che sta bene da sola, conosco tante donne che stanno con i mariti perché hanno paura di restare sole. Sono sola da tanti anni, da quando mi sono separata, perché non mi accontento, anche da quel punto di vista o trovo quello che fa per me, uno di cui davvero mi innamoro, ma certo io non accontento”

ha affermato la Celentano.

