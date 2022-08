Soffione della doccia intasato? Ti basta poco sforzo e pochi centesimi: devi fare così – VIDEO

Se il soffione della doccia è intasato prova questa tecnica home made. Rimarrai senza parole per quanto è efficace

Tornare a casa dopo un’intensa giornata di lavoro e concedersi una doccia rigenerante è una delle coccole più semplici ma belle che ci si possano essere. C’è poi chi preferisce farlo al mattino per avere una botta rigenerante e dare la carica per affrontare la giornata.

Ad ognuno, insomma, le proprie abitudini a patto che tutto funzioni a dovere. Spesso però troviamo dei piccoli inconvenienti che rallentano tutto questo. Vi è mai successo di trovare il soffione della doccia intasato e di non poter godere al meglio del momento della doccia? Cosa fare? Vediamo tutte le specifiche.

Soffione della doccia: perché non funziona bene

Molto spesso il malfunzionamento del soffione della doccia porta ad avere poca, se non pochissima, pressione dell’acqua. Un inconveniente molto fastidioso che nella maggior parte dei casi dipende dal calcare che si deposita proprio nel soffione che va a chiudere i forellini dai quali esce l’acqua e per questo il flusso e la potenza del getto diminuiscono.

Un contrattempo molto frequente in casa che dipende poi anche dalla zona in cui si abita e dalla durezza dell’acqua, cioè dal tipo e dalla quantità di metalli che essa contiene.

Ma come risolvere? Comprandone uno nuovo? Assolutamente no! Ti basta adottare una tecnica facilissima e veloce per avere il soffione della doccia non solo sturato ma super splendente.

Soffione della doccia intasato: la tecnica home made. Il VIDEO

Sistemare il soffione della doccia intasato è facilissimo. Non serve rivolgersi all’idraulico o fare azioni pindariche.

Occorrono solo due ingredienti che tutti abbiamo in casa: aceto bianco e bicarbonato.

Gli esperti del fai da te sanno bene che si tratta di due grandi alleati per le pulizie domestiche tanto che ci vengono in aiuto anche in questo caso.

Basta prendere un sacchetto di plastica di quelli che si usano per il freezer, inserire all’interno bicarbonato di sodio, versare anche aceto bianco, in abbondante quantità, inserire il soffione, chiudere con una fascetta e lasciare a riposo per almeno un’ora.

Trascorso il tempo necessario il soffione della doccia sarà irriconoscibile: non solo libero ma anche brillante. Un risultato unico con poco sforzo e pochi centesimi. Da provare assolutamente.

