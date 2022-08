Divorzio tra Ilary Blasi e Totti, la figlia Chanel sbotta sui social: si schiera, gesto clamoroso

Dopo la bufera scoppiata a seguito del divorzio tra Totti e Ilary Blasi a rompere il silenzio è stata la figlia Chanel: ecco da che parte si è schierata.

Ogni addio è una sorta di lutto. Nel caso di un divorzio il dolore non si fa largo solo nel cuore dei diretti interessati, ma anche di eventuali figli. Ben lo sanno i giovani Chanel, Isabel e Christian, i figli di Ilary Blasi e Totti, invasi da un vero e proprio tornado in quest’estate 2022.

La separazione dei loro genitori – annunciata con un comunicato stampa congiunto lo scorso luglio – è al centro delle cronache rosa da settimane.

Gossip più bollente dell’estate, l’ex letterina e il Pupone sono oggetto di costanti fughe di notizie, tra supposizioni in merito alla fine del loro amore, durato ben 20 anni, e la nuova fiamma dell’ex calciatore (Noemi Bocchi). Da fughe di notizie, a dettagli inediti, ogni giorno spunta qualcosa di nuovo: questa volta a finire al centro dei riflettori è la secondogenita della coppia Chanel che ha rotto il silenzio, prendendo una netta posizione a seguito del divorzio dei genitori.

Chanel Totti, la reazione dopo il divorzio dei genitori

Seguitissima sui social, come molti suoi coetani, Chanel si è buttata principalmente su Tik Tok, piattaforma numero uno tra i giovani.

View this post on Instagram A post shared by Ilary Blasi (@ilaryblasi)

Sul suo account spesso condivide momenti spensierati al fianco dei suoi amici, tra balletti e uscite nel segno del divertimento.

Se su Instagram il suo profilo è privato, su Tik Tok invece è possibile seguirla liberamente: i riflettori sono ancora di più puntati sui suoi contenuti dopo l’addio dei genitori, per scoprire dettagli inediti.

Ai più attenti non è sfuggito come la giovane sia partita con la madre in Tanzania, mentre non sia andata in Sabaudia con il padre a differenza dei suoi fratelli. Molti si sono chiesti se ci siano problemi tra il Pupone e la figlia: la quindicenne in questi giorni ha, infatti, condiviso un nuovo video Tik Tok con cui sembra prendere una netta posizione nei confronti dei genitori.

Ilary Blasi e Totti, l’addio più amaro: la posizione di Chanel

Dietro alle parole a volte si celano significati più profondi. Ben lo sa Chanel Totti che ha usato una canzone di Raffaella Carrà per dire la sua sull’addio tra i genitori.

In paricolare su Tik Tok ha condiviso una strofa con cui sembra aver preso le difese della madre, dando una stoccata all’ex calciatore.

“E se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello che problemi non ha”

Le parole sembrano essere riferite al caso dei genitori: forse la quindicenne si augura che la madre possa ritrovare la serenità al fianco di una nuova fiamma. Sembra che l’addio con Totti, infatti, sia stato dettato dalla presenza di Noemi Bocchi, anche se si tratta di supposizioni.

DONNA UCCISA A BASTONATE PER STRADA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE