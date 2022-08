Emma Marrone confessa: “Lo facevo tutti i giorni con lui”…il nome è da sogno

La cantante leccese ha rilasciato in questi anni diverse dichiarazioni sulla fine del rapporto con De Martino. Ecco che cosa lei gli chiedeva tutti i giorni…

Si tratta di uno dei migliori successi assoluti del talent di Maria De Filippi, con oltre 925mila copie di dischi venduti dal suo debutto sul palco di “Amici” nel 2010.

Emmanuela Marrone, in arte Emma, vincitrice della nona edizione, non ha sfondato il tetto del milione come ha fatto la collega Alessandra Amoroso ma la sua fama è talmente grande che pochi numeri di differenza non contano affatto.

Se la sua vita professionale è incredibile, non possiamo dire lo stesso per quella amorosa. In questi anni le sono stati attribuiti vari flirt con personaggi dello sport e spettacolo, da quello con l’attore Marco Bocci fino a quello con il calciatore Borriello.

Eppure però quello che più di tutti resta ancora alla memoria è il rapporto avuto con Stefano De Martino conosciuto proprio tra i banchi della squadra bianca.

Stefano De Martino si sbilancia, “Con Emme è finita perché…”

La cantante pugliese ed il ballerino Stefano De Martino hanno legato subito e dopo la fine del programma hanno anche convissuto per qualche mese come una coppia affiatata e molto unita.

La partecipazione di quest’ultimo come professionista nella scuola la stagione successiva e l’incontro con Belen Rodriguez hanno cambiato però le carte in tavola tra i due. La storia successiva la conosciamo tutti, le nozze organizzate in brevissimo tempo e la nascita di Santiago, la separazione e poi il ricongiungimento dopo tanti anni.

C’entrava quindi davvero Belen tra le cause della loro rottura? Il ruolo di Belen è stato imprescindibile tra le motivazioni che hanno spinto Stefano a lasciare Emma.

Stefano non è mai tornato esplicitamente sulla questione della rottura con la cantante, ma estrapolando le varie risposte che ha dato in questi anni nel corso delle varie interviste, possiamo capire che tra i due ci fosse una forte incompatibilità caratteriale.

Emma confessa tutto, con Stefano lo faceva tutti i giorni

Tra Stefano e Belen è impossibile dire che non ci sia stato un colpo di fulmine, lo stesso che dopo anni li ha riuniti come amanti e come famiglia in cerca di una seconda possibilità dopo Spinalbese.

Da quello che Emma ha fatto intuire nel corso di diverse confessioni sul suo privato, sembra che dall’ex ballerino volesse qualcosa di più serio e concreto.

Tanto che lei nell’ultimo periodo della loro convivenza insisteva molto per avere un figlio insieme. Mentre Stefano si sentiva spensierato e voleva mettere la sua carriera al primo posto.

L’incontro con Belen poi ha fatto il resto, Emma non era evidentemente la donna giusta per lui visto che con la showgirl argentina non ha esitato un attimo ad avere un bambino pochi mesi dopo.

DONNA UCCISA A BASTONATE PER STRADA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE