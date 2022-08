Filtrare l’acqua del rubinetto, il metodo fai da te ti lascia senza parole

Filtrare l’acqua del rubinetto non è mai stato così semplice: ti spieghiamo come farlo senza comprare depuratori e filtri

Oggi compriamo per lo più acqua imbottigliata, analizzata e confezionata da grandi aziende che ne garantiscono l’idoneità e la qualità. Un processo sicuro certo ma che mette in circolo moltissima plastica, uno dei materiali più dannosi per l’ambiente, difficile da riciclare.

Ecco perché oggi si tende ad usare altri metodi e ad intraprendere altre strade per bere dell’acqua pulita ma filtrata in modo diverso.

Come depurare l’acqua del rubinetto: diverse opzioni

Sono in molti quelli che per filtrare l’acqua del rubinetto hanno scelto di usare direttamente un filtro a carbone attivo che si installa al rubinetto del lavello della cucina Si monta di sotto al lavello riuscendo a ripulire l’acqua da particelle, cloro, ma anche da odori e sapori cattivi in modo molto efficace e veloce.

In alternativa ci sono le caraffe filtranti che si possono acquistare al supermercato o su Amazon che svolgono la stessa funzione: pulire l’acqua del rubinetto per berla con più tranquillità. Non si tratta che di una caraffa con un filtro al carbone attivo che si inserisce all’interno ed elimina tutti i sedimenti ed i residui presenti.

Ancora più specifici sono i depuratori a microfiltrazione costituiti da una batteria di filtri a carbone attivo e da una lampada a raggi ultravioletti che uccide i batteri.

Come è evidente le soluzioni sono diverse ma richiedono tutti un piccolo investimento iniziale. Per chi non può permetterselo, suggeriamo un metodo fai da te unico ed efficacissimo.

Filtrare l’acqua del rubinetto: il metodo fai da te

Filtrare l’acqua del rubinetto direttamente a casa senza comprare nessun tipo di attrezzatura è possibile. Come?

Semplicemente con una bottiglia di plastica e pochi altri “attrezzi” che si hanno in casa.

Ti spieghiamo come procedere:

Sigilla un pezzo di garza intorno all’imboccatura di una vuota

Posizionala a testa in giù su una tazza

Aggiungere carbone di legna, sabbia e ciottoli

Versa l’acqua sporca

In un attimo sarà filtrata e pronta da bere

FERRAGNEZ, CRITICHE PER LE FOTO ESTREME. GUARDA SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE