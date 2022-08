Sylvester Stallone, dalle nozze d’argento al divorzio: scaricato dopo 25 anni, la reazione sbalorditiva del divo

Sylvester Stallone sta attraversando uno dei capitoli più difficili della sua esistenza: dopo ben 25 anni di matrimonio divorzia.

L’immagine di quel giovane determinato nel vincere sul ring non è mai tramontata, come il mito di Rocky Balboa. Interpretato in modo magistrale da Sylvester Stallone ha assicurato all’attore un successo planetario: la sua vita è stata costellata di incredibili traguardi, tra oscar e un patrimonio stellare.

Ma come qualsiasi vita, anche l’attore – 76 anni – ha affrontato alti e bassi: in questo periodo è più nei bassi, essendo che sta affrontando un periodo molto duro.

Dopo ben 25 anni di matrimonio, la moglie gli ha chiesto il divorzio, spezzando così l’idillio creato con il divo. Si tratta dell‘ex modella, 54 anni, Jennifer Flavin con cui Stallone ha dato alla luce tre figlie oggi ventenni.

Sylvester Stallone: dalle nozze d’argento al divorzio, cosa è successo

Conosciutisi nel 1988 durante una cena a Los Angeles, da allora Stallone e la Flavin non si sono più lasciati.

Insieme da 25 anni, all’inizio del 2022 hanno tagliato il traguardo delle nozze d’argento, condividendo messaggio d’amore sui social, ma poi qualcosa è andato storto.

I primi segnali che qualcosa tra i due stesse cambiando è stato un tatuaggio: l’attore pochi giorni fa ha mostrato un nuovo disegno sul suo bicipite raffigurante un cane, posto sopra al tatuaggio del volto della moglie protagonista sul suo braccio da anni. Il dettaglio non è passato inosservato, scatenando il gossip.

Nelle ultime ore si sono diffuse notizie su come i due si stiano lasciando.

Stallone scaricato dalla moglie: sul tavolo le carte del divorzio

Jennifer Flavin ha invece condiviso in questi giorni uno scatto sui social al fianco delle tre figlie con tanto di dedica su quanto siano importanti per lei, alimentando i sospetti su come ormai l’attore di Rocky sia fuori dalla sua vita.

Secondo le prime indiscrezioni diffusesi a chiedere il divorzio sarebbe stata proprio lei. Quest’ultima, inoltre, avrebbe accusano il divo di aver dissipato i beni del loro fondo familiare. L’ex modella avrebbe presentato l’istanza di divorzio lo scorso venerdì presso il tribunale del Florida.

L’attore in merito alla vicenda ha svelato come stia affrontando il periodo delicato, ma comunque lo stia facendo con l’ex moglie in modo amichevole.

Stessa cosa ha raccontato la Flavin mostrandosi dispiaciuta nel chiedere il divorzio, ma comunque grata per l’amore condiviso con Stallone per tutti questi anni.

