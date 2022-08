Noemi Bocchi si avvicina sempre di più a Francesco. Il gesto clamoroso della fiamma di Totti

Noemi Bocchi pronta ad avvicinarsi ancora di più a Francesco Totti. La nuova fiamma dell’ex capitano compie un gesto molto romantico

Dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sul web è impazzato il gossip che vedrebbe l’ex capitano della Roma già da tempo impegnato in una nuova relazione.

La nuova relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi e i passi in avanti della neonata coppia

La donna che avrebbe conquistato il suo cuore sarebbe Noemi Bocchi, a cui era stata affibbiata anche una presunta gravidanza, prontamente smentita.

Ormai la loro storia manca solo di ufficialità, dato che entrambi tardano a confermare questa relazione, ma sicuramente qualche progresso c’è.

Nel corso dell’estate altra protagonista indiscussa di gossip e indiscrezioni è stata la Blasi, che, dal canto suo, ha voluto viaggiare e godersi le vacanze con la famiglia.

Anche su di lei girano diverse voci che la farebbero già impegnata con un altro uomo, il quale però al momento rimane misterioso. Nonostante i tanti nomi che sono stati fatti per indagare su chi è attualmente al fianco della ex moglie di Totti, la presentatrice Mediaset è stata sicuramente più discreta del Pupone, non facendo trapelare alcuna informazione, se non le tante ipotesi, che al momento rimangono tali.

La donna, oltre alla vacanza da sogno in Tanzania, è stata avvistata a Sabaudia, sulle Dolomiti e ora addirittura in Croazia, da dove ha pubblicato alcune storie Instagram proprio nelle ultime ore.

Ecco il gesto di Noemi Bocchi per Totti

Tornando alla neonata coppia Totti-Bocchi, sembrerebbe che si siano dei piccoli passi in avanti tra i due.

Noemi, infatti, avrebbe acconsentito a trasferirsi, per poter stare ancora più vicina al suo Francesco.

Una scelta, data forse dal periodo difficile e stressante vissuto dall’ex calciatore e che potrebbe dare maggior sostegno a quello che in questa estate è stato il protagonista, nel bene e nel male, assoluto dei maggiori gossip.

Smentita, invece, la voce di un possibile matrimonio tra i due, forse ancora troppo prematuro e ravvicinato alla fresca separazione tra Totti e la ex compagna di una vita Ilary Blasi.