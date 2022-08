Calciomercato, gli ultimi aggiornamenti: doppio colpo Juventus, il Milan rischia di perdere un top

Calciomercato Serie A, gli ultimi aggiornamenti sulle trattative più importanti dei club italiani. Doppio colpo da sogno per la Juventus.

Nonostante l’inizio del campionato, il calciomercato non è ancora chiuso e i club sono in costante lavoro per rinforzare al meglio le proprie rose. Il Napoli, negli ultimi giorni, si è mosso benissimo e Giuntoli ha messo a segno alcuni colpi importanti.

La Juventus, invece, vuole concludere a breve per due innesti incredibili. Il Milan, invece, rischia seriamente di perdere un elemento importante. L’Inter continua a lavorare per un difensore mentre la Roma sta già cercando di sostituire Giorgino Wijnaldum, infortunatosi in allenamento.

Le trattative diventano sempre più calde: manca sempre meno tempo per chiudere colpi importanti. Vediamo insieme gli ultimi aggiornamenti di calciomercato: questi mesi sono stati veramente intriganti.

Calciomercato Serie A, ultimi aggiornamenti: doppio colpo per la Juventus, il Napoli chiude per Navas

Il calciomercato sta per entrare nelle fasi finali: dopo due mesi di trattative intense ed interessanti, i club hanno sempre meno tempo per regalare rinforzi ai propri tecnici.

La Juventus ha chiuso ormai per Arkadiusz Milik: il bomber polacco è già llo J Medica per le visite mediche. Stando agli ultimi aggiornamenti, il Marsiglia riceverà 1 milione subito e 8 milioni per il riscatto. A questo punto, Depay non dovrebbe più arrivare. Troppo alte le richieste dell’olandese.

Continua intanto la trattativa anche per Paredes: il Paris Saint Germain vuole l’obbligo di riscatto mentre la Juventus spinge per avere un diritto di riscatto. Le parti, in ogni modo, continuano le contrattazioni.

Per quanto concerne il Napoli, è sempre più vicino il colpo Navas: l’estremo difensore aumenterà il livello della rosa azzurra con il suo talento e la sua esperienza. Alcune fonti hanno svelato che i partenopei hanno già prenotato lo studio per le visite mediche: per ‘Il Mattino’, invece, non è ancora arrivata l’intesa sulla rescissione con i parigini.

Calciomercato, aggiornamenti importanti: il Milan rischia di perdere un top, ufficiale Umtiti

Stando a quanto spiegato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Chelsea vorrebbe fare una follia di mercato e proporre 120 milioni al Milan per Leao. Il portoghese è un pezzo pregiato e piace tantissimo ai Blues.

Il tempo, però, non è molto e i rossoneri non vogliono assolutamente vendere il loro giocatore più forte. Arriva intanto l’ufficialità da parte del Lecce su Umtiti.

“L’US Lecce comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto delle prestazioni sportive del calciatore samuel umtiti dal fc barcellona”

Stando a quanto si apprende dal comunicato, Umtiti arriverà entro la giornata di oggi in Italia per sostenere le visite mediche.