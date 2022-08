Angela Celentano, una ragazza potrebbe essere lei. La segnalazione è compatibile con il profilo

Angela Celentano potrebbe essere una ragazza avvistata in Sud America. Finora nulla di certo ma l’ipotesi è al vaglio degli inquirenti.

Dopo 26 anni dalla scomparsa, forse una ragazza avvistata nel Sud America potrebbe essere Angela Celentano che sparì il 10 agosto del 1996 da Monte Faito (Vico Equense) durante una gita.

Il caso di Angela Celentano

Il 10 agosto del 1996, Angela Celentano aveva 3 anni. Era in gita con i genitori ed un gruppetto di amici a Monte Faito (Vico Equense) per trascorrere una bella giornata all’aria aperta. Durante la scampagnata la bambina sparì nel nulla improvvisamente e da quel momento non fu mai più ritrovata. La sparizione avvenne verso le 13.00 durante un picnic, Angela era seduta alle spalle del padre che si voltò per controllare se fosse tutto ok, ma all’improvviso una bella giornata si trasformò in un incubo.

Il gruppo di persone si mise a cercare Angela, convinti di ritrovarla nei paraggi, infondo era una bambina di soli 3 anni, si muoveva lentamente e per curiosità. Trascorsi pochi minuti le ricerche furono vane e furono allertati i carabinieri che giunsero immediatamente sul posto. In meno di un’ora il Monte Faito era pieno di polizia, vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della Protezione Civile. La zona fu rasa al suolo anche dai cani, ma nulla, Angela si era volatilizzata. I genitori si accamparono per 4 giorni e 4 notti, con la speranza che la loro bambina tornasse indietro, ma questo non è mai avvenuto.

Una ragazza potrebbe essere Angela, deve confermarlo il Dna

Dopo 26 anni dalla scomparsa e nessuna pista certa, potrebbe esserci una svolta, una segnalazione fa pensare in bene ma la certezza assoluta si avrà solo con l’esame del Dna. Una ragazza del Sud America potrebbe essere Angela Celentano, a dirlo è il padre della ragazza che dichiara a Il Giornale: “La ragazza sarebbe compatibile con il profilo che avrebbe Angela oggi. Solo l’esame del Dna potrà darne conferma”.

Una pista che risuona come una speranza. La ragazza in questione è stata rintracciata grazie all’associazione Missing Angels Org, la quale mediante un software ha realizzato il volto della bambina ormai donna. L’immagine è stata definita dall’unione dei volti delle sorelle di Angela.

La fede, unica speranza in questa vita

Il padre di Angela confessa che sono stati anni difficili, duri, tristi, la bambina è scomparsa nel nulla, chi l’ha presa? Che fine ha fatto?

