Benedetta Parodi ha lasciato il pubblico del web senza parole: la foto apparsa di recente è davvero clamorosa e ha raccolto il boom di likes!

È stata la prima in assoluto ad aver aperto la strada alle famosissime “cuoche” della televisione. Fin dal lontano 2008, infatti, Benedetta Parodi è entrata nelle case degli italiani attraverso le sue ricette gustosissime, pubblicizzate attraverso il tg di Italia Uno, in particolare attraverso la rubrica “Cotto e mangiato”.

Da quel momento in avanti sono state sempre più numerose le trasmissioni affidate alla classe 1972, che ha affiancato all’attività di conduttrice una carriera parallela in qualità di scrittrice. I suoi libri di ricette, ancora oggi, sono tra i più venduti del mercato.

Benedetta Parodi, una vita dedicata alla cucina: le trasmissioni più famose della cuoca

Nella sua vita, la sorella della celebre Cristina si è occupata prevalentemente del settore culinario. Le trasmissioni della Parodi, a fronte della sua crescente popolarità, hanno conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico, fino a toccare picchi di share a dir poco strabilianti.

Da “I menu di Benedetta” (2011-2013) a “Bake Off Italia” (dal 2013) e “Junior Bake Off Italia” (2015-2017), tutti hanno perso la testa per i piatti gustosissimi e sfiziosi della moglie di Fabio Caressa.

L’estate, stando alle pubblicazioni che compaiono regolarmente sul suo profilo Instagram, è la stagione in cui Benedetta riesce a rilassarsi maggiormente. Solo nelle ultime ore, a questo proposito, la Parodi ha condiviso una sensazionale compilation in costume che ha lasciato migliaia di followers con il fiato sospeso.

Benedetta Parodi, completo da spiaggia travolgente con LUI in braccio: FOTO da record di likes

L’ultima compilation postata da Benedetta Parodi ha sorpreso in positivo i suoi numerosi ammiratori. La conduttrice, per celebrare la Giornata mondiale del cane, ha condiviso una serie di immagini ritraenti il suo animale domestico: il cucciolo Snoopy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene)

Il primo scatto, ovviamente, è quello che più di ogni altro ha catturato l’attenzione dei followers: in bikini, la cuoca più amata d’Italia è una vera bomba.

“Beato lui“, “bello Snoopy“, “è un amore” hanno commentato gli ammiratori della Parodi, felici di constatare quanto la conduttrice sia profondamente devota all’animale.

TOTTI-BLASI, LA VICENDA SI TINGE DI GIALLO. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE