Armando Incarnato, altro che Uomini e Donne! Ormai pensa solo a LEI: “tutto per te”

Armando Incarnato, altro che “Uomini e Donne”: il cavaliere più discusso del parterre ormai pensa solo a lei!

Tra i cavalieri più in vista di “Uomini e Donne”, Armando Incarnato è sicuramente colui che attira maggiormente le antipatie del pubblico di Canale Cinque. Con il suo modo di fare schietto e irriverente, il partenopeo non manca di scatenare liti e polemiche ad ogni registrazione del dating show.

La sua indole verace, di fatto, è la stessa che gli ha impedito, in tanti anni di trasmissione, di trovare una compagna che potesse fare al caso suo.

Ma Armando, che non manca di condividere tutto quello che gli accade tramite i social, non sembra affatto preoccuparsi di questa situazione. Il cavaliere, abituato ad andare per la sua strada, non si lascia condizionare da niente e da nessuno.

Armando Incarnato: età e vita privata del cavaliere di “Uomini e Donne”

Non si hanno certezze rispetto alla data di nascita di Armando Incarnato, che secondo Novella2000 corrisponderebbe al 1977. Il cavaliere partenopeo, dunque, ha festeggiato o è in procinto di festeggiare i 45 anni d’età.

Sulla sua vita privata, invece, sono emerse moltissime notizie nel corso della sua partecipazione a “Uomini e Donne”. Titolare di una serie di saloni di bellezza, Armando ha anche preso parte ad alcune produzioni cinematografiche, del calibro di “Gomorra” e “Narcos Italia“.

Nella sua vita, nonostante l’assenza di una compagna, ci sarebbe inoltre qualcuno di speciale che non manca di movimentare e rendere ancora più entusiasmanti le giornate di Incarnato. L’ultima Instagram story postata dal partenopeo è la testimonianza del sentimento speciale che lo lega a questa persona.

Il cavaliere farebbe di tutto per LEI: la FOTO apparsa sui social è davvero commovente

Nella vita di Armando ci sarebbe una sola e unica donna a cui vanno tutti i pensieri del cavaliere: l’adorata figlia Michelle.

La bambina, nata da una precedente relazione dell’imprenditore, non manca di catturare tutte le attenzioni del suo papà.

Di recente, il cavaliere ha organizzato una sorpresa speciale per sua figlia: una pizza da gustare direttamente in spiaggia, comodamente riparati dall’ombrellone.

“È tutto per te” ha dichiarato Armando attraverso la didascalia del video, non mancando di inquadrare Michelle che, grata al papà per questo regalo magnifico, gli sorride con sguardo innamorato.

