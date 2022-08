Cannibalismo, che sapore ha la carne umana? L’opinione dei serial killer è discordante

I serial killer presi dalla Polizia in questi ultimi anni hanno rilasciato opinioni discordanti sulla questione del sapore della carne umana.

Il 13 ottobre del 1972 avvenne la drammatica sciagura aerea sulla cordigliera delle Ande, che impressionò e sconvolse il mondo intero per via della tragedia che seguì anche dopo l’avvenimento.

L’aereo si schiantò a 3.657 con 45 persone a bordo ed i pochi sopravvissuti per restare in vita decisero di mangiare la carne dei loro compagni deceduti sul posto.

Nel corso degli anni sono stati fatti moltissimi film sul tema del cannibalismo, diversi registi si sono sbizzarriti nel raccontare questa finestra che a molti spaventa e terrorizza proprio per via del concetto intrinseco che sta alla base.

Carne umana da cosa sa, la parola dei serial killer

I registi per girare i film horror si sono basati anche sulle dichiarazioni rilasciate da molti serial killer catturati in questi ultimi decenni e che hanno mangiato carne umana come rito propiziatorio deviato anche da una mente malata.

Inoltre gli ultimi cannibali indigeni che ancora mangiano carne umana si chiamano Korowai e vivono in Nuova Guinea.

Opinioni discordanti che in molti telespettatori amanti del genere hanno fatto sorgere la curiosità sul reale sapore della carne umana.

Cannibalismo, che gusto sa la carne umana?

Molti ricorderanno al tg la notizia degli anni Ottanta che portava alla luce il caso del famoso killer giapponese Issei Sagawa. Questi nel 1981 ha dichiarato, interrogato dalla Polizia, di aver mangiato ben sette chili di carne umana tolta dal corpo di una collega universitaria.

Dai suoi racconti spiegò che il tessuto delle natiche “si scioglie in bocca come il sashimi al tonno fresco”, a differenza invece i fianchi sono molto insipidi.

Mettendo da parte l’opinione dei serial killer, secondo l’antropologo statunitense Tobias Schneebaum la carne umana sarebbe dolciastra.

Mentre per il ricercatore dell’Università di Brighton James Cole la carne umana non sarebbe mai adatta alla nostra salute: “Chi decidesse di diventare cannibale non farebbe altro che ingrassare a dismisura”, ha affermato.

