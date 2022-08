Francesco Totti, confessione agghiacciante su Ilary: “la ammazzerei”. Lo ha ammesso in una diretta social

Estate in diretta, spunta la confessione inaspettata di Francesco Totti: l’ex calciatore non si era mai espresso così nei riguardi di Ilary!

L’argomento più sviscerato di tutti, nel corso dell’edizione di quest’anno di “Estate in diretta”, è stato senza dubbio quello relativo al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

Gianluca Semprini e Roberta Capua, che durante il periodo estivo sostituiscono Alberto Matano e il suo celebre format “La vita in diretta”, hanno dato ampio spazio a questo caso di cronaca rosa, che tuttora non manca di interessare la stragrande maggioranza del pubblico italiano.

Gli ospiti del talk show, di volta in volta, hanno espresso opinioni contrastanti in merito a quello che viene giustamente definito il “divorzio dell’anno“. Tra chi è convinto del fatto che i due, prima o poi, torneranno insieme, e chi invece ritiene che la parola “fine“ sia ormai stata scritta, le speculazioni sembrano destinate a proseguire per lungo tempo.

Ilary Blasi e Francesco Totti: a “Estate in diretta” il VIDEO assurdo che li riguarda

La coppia più discussa degli ultimi mesi è tornata a far parlare di sé proprio nelle scorse ore, a causa di terribile episodio che ha visto coinvolta l’intera famiglia Totti.

Ilary, infatti, ha comunicato ai fan dei social di aver smarrito l’adorato gattino Alfio nella zona del lungomare di Sabaudia, dove la conduttrice si reca al mare in compagnia dei suoi figli. L’animale, che fa parte della famiglia ormai da oltre un anno, è un esemplare di Sphynx davvero difficile da non notare.

Fortunatamente, nel giro di poche ore, l’appello della conduttrice di Canale Cinque ha dato i suoi frutti. La Blasi, attraverso un’ulteriore Instagram story, ha infatti rassicurato i suoi seguaci: Alfio è tornato a casa sano e salvo grazie al “contributo della dott.ssa Sangiorgio e della signora Alessandra“.

Nella puntata odierna di “Estate in diretta”, in linea con quanto accaduto solamente qualche ora prima, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno voluto mostrare un video davvero emblematico, che riguardava proprio il gatto Alfio.

Nella clip – tratta da una diretta che vedeva protagonisti Francesco Totti e Bobo Vieri -, il “pupone” si lasciava andare a delle esternazioni a dir poco clamorose a proposito di colei che, all’epoca, era ancora sua moglie.

L’ex calciatore a ruota libera sulla conduttrice: “la ammazzerei”

Nella clip – risalente allo scorso anno – mostrata durante la puntata odierna di “Estate in diretta”, l’ex calciatore raccontava a Bobo Vieri del nuovo arrivato in casa Blasi-Totti: il tenerissimo gatto Alfio.

Francesco, in realtà, non aveva in alcun modo appoggiato la decisione di comprare un gatto. La sua volontà, tuttavia, non era stata minimamente tenuta in considerazione da Ilary, con la quale, all’epoca, era ancora sposato.

“La ammazzerei. L’ha voluto a tutti i costi anche se io ero contrario. Ora però mi ci sono affezionato”

aveva spiegato Totti ad un divertito Bobo Vieri. Un siparietto davvero esilarante, quello tra i due ex calciatori, che nella giornata odierna assume un significato ancora più speciale. Terrorizzati all’idea di aver smarrito Alfio, tra i membri della famiglia Blasi-Totti si è scatenato l’inferno nelle ultime ore.

TOTTI-BLASI, LA VICENDA SI TINGE DI GIALLO. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE