Giovanna e Amadeus, la FOTO che ha lasciato di sasso milioni di fan: “è una bimba”

Amadeus e Giovanna pubblicano una foto di coppia, ma arriva un commento inaspettato “Giovanna è una bimba”. Lo scatto intanto ha fatto il boom di mi piace e commenti

Una delle coppie più affiatate della televisione è sicuramente quella formata da Amadeus e Giovanna Civitillo. I due si sono innamorati nel corso del noto programma di Rai Uno L’Eredità e non si sono più lasciati. La “scossa”, uno dei giochi più famosi della trasmissione ha certamente acceso la loro scintilla, dato che a ballare durante lo stacchetto era proprio la bella moglie del conduttore di Sanremo.

I segreti di Amadeus e Giovanna Civitillo

Durante una intervista rilasciata a Paola Perego la coppia ha commentato, con ironia, un possibile tradimento da parte di uno dei due. Alla domanda senza filtri della conduttrice Amadeus ha commentato “Già che lo hai pronunciato, la cosa mi innervosisce. In ogni caso lo scoprirei da solo. Ma non perdonerei mai un tradimento”.

A tutta risposta la consorte del presentatore Rai risponde “Se tu mi tradissi, lo vorrei sapere. Con tanto amore e tanto dispiacere, ti preparerei le valigie e te le metterei fuori la porta”.

La gelosia è sempre stato un tema molto aspro per i due, tanto che in un’altra intervista Giovanna aveva detto: “Siamo gelosi entrambi ma la mia è una gelosia razionale, non sono il tipo da scenate. Se qualcosa mi infastidisce lo faccio notare, ma siamo molto complici. Cosa? Sciocchezze di cui non si rende conto… La virgola di un messaggino”.

“Giovanna è una bimba”. Il commento sotto il post di Instagram

Recentemente i due, che tra le altre cose hanno anche un profilo Instagram condiviso, hanno postato una foto, che li ritrae insieme durante una sessione di sport. “Un po’ di sport e …tante risate” scrivono nella didascalia.

Sorridenti e felici hanno suscitato molta tenerezza tra i loro followers. Un commento tra tutti, ha però catturato l’attenzione

“Giovanna una bimba”

con tanto cuoricino rossi da accompagnamento alla frase. La donna, infatti appare spensierata, contentissima di stare con il suo amato, tanto da sembrare una bambina tenerissima.